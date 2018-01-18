专家：冬季，老年人易发“夜间低血糖”

记者从长沙市中心医院获悉，近期，医院接诊的发生夜间低血糖的患者增多。专家提醒，冬季是夜间低血糖的高发期，由于气温较低，寒冷空气刺激人体的血管收缩，心率加快，容易引起血压、血糖不稳定，许多中老年人易出现夜间低血糖。

长沙市中心医院老年医学科副主任、副主任医师李泽华说，老年患者发生低血糖，与其生理特点有关。老年人肾功能减退，激素调节与监控能力较差，肠道吸收减慢，都导致低血糖风险增加。

李泽华提醒，在冬季，糖尿病患者更易发生夜间低血压，糖尿病患者因为控制饮食和使用降糖药，在冬季能量需求变大时，如果不能及时获得补充，就更容易发生低血糖，进一步诱发心脑血管疾病，造成脑细胞损伤，严重者可危及生命。

李泽华建议，低血糖症状表现为出汗、心慌、饥饿感，另外还有虚弱、头昏、烦躁、皮肤苍白、肌肉颤抖、视物模糊、思维异常、焦虑、行为异常等问题，严重者可发生昏迷、癫痫样发作等。但是患者夜间发生低血糖，往往在睡梦中，不会像白天那样感到出汗、饥饿，而是表现为多梦、做噩梦。

专家提醒，老年人特别是糖尿病患者要做好夜间血糖监测。如果发生低血糖也不要紧张。轻、中度症状性低血糖患者可立即口服15至20克葡萄糖，最理想的是给予葡萄糖片，其次还可以喝含糖果汁、牛奶、吃糖果或进餐，临床症状一般在5至20分钟内缓解。如果患者进餐后症状仍未缓解，应及时就诊。（记者帅才）