智能老花镜，可看近又看远？

市民刘爹爹赶潮流，在网上购买了远近两用老花镜，谁知戴上之后却出现头晕、恶心的症状，还因看不清楚路而摔跤。专家提醒，网购眼镜隐患多。

戴上智能老花镜 头晕恶心，还常摔跤

刘爹爹今年62岁，老花又加近视，两副眼镜换来换去，非常不方便。前不久，微信群里有人推荐智能老花镜，看远看近都很方便。刘爹爹很心动，嫌麻烦，不愿意去医院，就根据自己此前的近视度数，在某购物网站上购买了一副。

谁知，戴上网购的智能老花镜，刘爹爹却感觉头晕目眩。网店客服告诉他，还需要有一段适应时间。此后，刘爹爹又适应了2天，不仅头晕恶心的症状没有缓解，反而因看不清楚路而摔跤。

1月11日，刘爹爹到眼科医院进行检查，检查发现，刘爹爹两只眼睛的度数并不一样，但他购买的老花镜两个镜片都是250度，此外，网购的智能眼镜由于制作工艺等并不到位，导致爹爹出现头晕眼花的症状。

智能老花镜网上热卖 专家：并非人人适宜

记者在各大电商平台上搜索发现，远近两用智能老花镜在网上火爆销售。

眼科医院马丽娜介绍，所谓的远近两用智能老花镜就是渐进多焦点眼镜，即在镜片的远用光区和近用光区之间，以屈光度循序渐进的变化方式有机相连，佩戴者正视前方时可通过镜片上方的视远区来看远，往下看时可通过镜片下方的视近区来看报、看手机。

佩戴该镜片后，确实可以达到看远看近只需一副眼镜的便利，但是并非所有人都适合佩戴这种眼镜。此外，这类眼镜对于验光、试戴、加工以及镜架的选择要求都很严格，不是简单提供度数和瞳距这两个参数就能验配成功的。

马丽娜强调，网上购买眼镜有隐患：没有专业视光师检测、确定合适的眼镜度数；镜片质量、镜架都无法实地试戴，质量、售后难以保障，如果加工不好，佩戴者不仅看不清楚，更会加重不适。因此，市民最好到正规医院进行专业验光确定度数，并进行试戴，由专业视光师确诊是否适合佩戴以及能否适应等。

【链接】

这几类人不宜戴智能眼镜

☆双眼屈光度数在垂直方向相差较大的，或者散光度数过高，双眼近用区棱镜差异过大，双眼的像难以融合，不宜佩戴

☆有运动系统障碍或平衡功能不良的人，在佩戴后会出现类似晕车的“天旋地转”的感觉，很难适应

☆图书管理员、飞行员等特殊群体，工作期间需要利用上方看近或下方看远的，也不适合在工作期间佩戴