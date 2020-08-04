网传的方格表自查黄斑变性靠谱吗？

有不少老人在网上转方格表（Amsler's）来判别自己眼睛黄斑有没有毛病。这种自测方法靠谱吗？广州中医药大学第一附属医院眼科黄仲委教授提醒，用这个表格自测一定要掌握正确的方法，否则可能虚惊一场。

方格表自测有方法

黄仲委介绍，方格表最好在自然光线下使用，眼睛距表约一尺，左右眼分别查。如果视近不清晰，可以戴上老花镜（此前他曾接诊一位患者，因为老花镜有问题，镜片不合格，导致看到的表格线条是倾斜的，虚惊一场），眼睛注视表中央黑视标，然后注意眼睛所看到所有格子是否正方？线条有没有扭曲？进一步注意中央有没有暗区？或哪个部位变暗甚至看不到？如果以上都正常，初步判断黄斑视功能是好的，否则，须尽早找眼科医生。

常见症状自我预判

黄斑变性是常见致盲性眼病，防重于治。黄仲委介绍，眼科医生除了方格表外，可以采用眼底血管荧光造影（FFA）、眼底结构的断层扫描（OCT）等检查协诊。老年人视力障碍除了黄斑变性高发以外，还有很多与年龄相关的眼病，如何自我判断呢？可从常见症状开始。

远视力下降：先看看是否白内障或眼镜是否要重配？年纪大了难免会出现晶状硬化，眼睛屈光度就会改变，年轻时没有戴眼镜的，也许现在需要配一副看远用的眼镜；或在原有屈光度的基础上，现在需要换另一度数的眼镜。此外晶状体也可能变混浊，那就是白内障。

近视力改变：觉得看远还行，就是看手机、读报不清楚，要配老花镜，或是老花镜度数不够。若觉得看手机、报纸比以前清楚，先别太高兴，也许是晶状体老化或白内障早期的表现。

中央暗影：首先要排除角膜、晶状体中央混浊所致。视物中央遮挡感，多数脱不了黄斑病变的干系。不同年龄，黄斑病变可不同，“中渗”比较多见于中青年女性，“中浆”比较多见于中青年男性，高度近视病史长的也极容易出现黄斑出血水肿，年长的则高度怀疑是老年性黄斑变性。

眼前黑影飘舞感：虽然很多人都晓得这是飞蚊症，但是不同的病因，预后的判断不一样。常见于高度近视眼、视网膜脉络膜炎症、眼底静脉阻塞、湿性黄斑病、玻璃体后膜脱离、视网膜脱离等。

视物范围缺损或暗影：多可以判定是严重的眼底病变，如眼底出血、玻璃体积血、视网膜脱离等，湿性黄斑变性的眼底新生血管出血也有可能如此。多骤然出现，如果出现症状后短期又消失，也许和动脉痉挛、阻塞有关，总之有以上症状绝非小事，应尽快去医院眼科诊治。

视物变形：“视正为斜、视直为曲”。之所以出现视物变形，是由于黄斑区视网膜浮肿，感光细胞排列混乱！新佩戴眼镜者（包含渐进多焦眼镜），还要注意所配的眼镜是否合格。

视物重影：这单一表述医生往往嫌不够细致，会追问：单眼还是双眼？是久已有之还是最近才有？也许包含了涉及眼肌、眼底等多种眼病。如果是双眼看才发现重影的，是眼肌毛病，这其中还要判断是哪组肌肉；如果是单眼才有，必须考虑该眼有角膜混浊、白内障、玻璃体混浊、眼底出血水肿等眼病。（羊城晚报记者 陈辉）