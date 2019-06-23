摸摸足背，就知道下肢血管是否健康

有的人慢跑或者散步之后，发现腿会疼。休息一会会好转，所以大家常以为是运动过度或上了年纪造成的。其实，运动后的下肢疼痛、麻木，很有可能是下肢血管病。广东省第二中医院内分泌科副主任医师莫伟指出，下肢血管堵塞、血管狭窄、血管硬化、血管斑块等都可能导致以上症状。那么，如何在日常生活中感知自己的下肢血管是否健康呢？

五分之一老人有血管病变

血管病变，尤其是血管硬化是一个由器官老化导致的疾病，人体随着年龄的增长，出现血管病变的几率也逐渐增高。据国外数据统计，大于55岁的人群中，约有五分之一有血管硬化或狭窄闭塞情况，所以老人们需要积极预防。

莫伟说，下肢血管病有一定的发展过程，开始时没有症状或是轻微症状，此时做检查可能并没有异常，随着病情发展、加重，患者逐渐出现间歇性跛行症状，即走一段时间就腿痛、脚酸、感觉很累，休息后减缓。再进一步发展，可能就会出现静息痛，即静止状态下感觉下肢疼痛，尤其是晚间疼痛明显。

到下肢血管病变的后期，下肢远端，即脚趾部位可能会出现溃疡、坏疽、变黑、如烧焦一般，程度较轻者，可能表现出下肢的暗红等，此时患者通常都非常痛苦，不仅疼痛难忍，而且无法站立行走，严重影响生活。晚期患者即使接受治疗，也可能要将坏疽部位截肢。

莫伟提醒，患有糖尿病、高脂血症及高血压等心血管疾病，以及吸烟都会增加下肢血管病变的几率，尤其是糖尿病患者，下肢血管病变的发病率是非糖尿病患者的2~4倍，而且一旦发生病变，截肢的风险比其他患者高5~10倍。所以有以上高危风险因素的人群要格外注意预防，控制好血糖、血脂、血压等基础病，及早戒烟，同时要加强下肢运动锻炼。

摸足脉、看颜色，自查下肢血管病变

莫伟表示，由于下肢血管病变的症状较为典型，也提示心脏、大脑等其他部位的血管健康状况。所以一旦出现下肢血管病变，很可能其他部位也已出现相应病变。据调查显示，如已出现下肢血管病变导致的间歇性跛行，五年内死亡率达到了30%~50%。老人在家可以做一些小测试，检查下肢血管的健康状况。

方法1

摸足脉：人的足部足背正中最高点，轻轻摸，能感受到脉动。平时能摸到这个足部的脉搏，证明我们的动脉血一直通到了足背部，说明下肢血管通畅。但如果走一段距离之后，再摸，摸不到这个脉搏，可能已发生了不同程度的动脉血管狭窄。

方法2

看颜色：平躺在床上，把双脚抬高至45度左右，保持60秒，然后观察自己的两条腿。如果有一条腿苍白，提示肢体供血不足。恢复正常坐姿，正常人的大腿皮肤颜色10秒内会恢复正常，如果恢复时间超过45秒，提示这条腿已经发生了缺血状态。

方法3

摸温度：感受两条腿的温度，可与其他人对比，如自己的腿温度明显较低，则可能已出现下肢血管病变。也有较为明显的患者，两天腿温度不一样，那么较低温度侧的下肢可能已出现血管病变。

莫伟指出，以上方法只能作为参考，若怀疑的话，不妨去医院做下无创ABI检测（踝肱指数），这是一项无创检测，可作为下肢血管健康状况的依据。一般ABI指数正常大于1.0，低于0.9已有下肢缺血，低于0.4说明下肢血管严重缺血，这时通常会有静息痛。(记者 张华 通讯员 李朝)