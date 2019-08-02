下肢血管堵了，怎么疏通

武汉市中心医院血管外科副主任医师 何 涛

人类直立行走，解放了双手，却奴役了双脚。我们行走、奔跑、跳跃都依靠健康有力的下肢，下肢肌肉工作时，需要能量供应以及排出废物。动脉血为下肢带来氧、营养和能量，而肌肉工作后产生的代谢废物则由静脉血带走。动脉和静脉，可以比作家里的自来水和下水道，无论哪个不通畅，都会对生活产生影响。

下肢动脉硬化闭塞症是老年常见病。当动脉血管狭窄达50%时，只有25%的动脉血液可以输送到下肢，就会导致下肢无力、麻木和跛行。当病情进一步加重，血管堵塞达75%时，会导致严重下肢疼痛、坏疽。发现动脉硬化，应在医生指导下，合理使用抗血小板和调脂药物，控制血压、血糖，改善下肢血流。对于严重狭窄甚至闭塞的病变，可以通过微创手术来疏通血管，改善下肢供血。另外，患者应戒烟限酒、加强锻炼、定期复查。

静脉是下肢血液的回流通路，血液由下肢回到心脏，需要克服地球引力，而静脉里的瓣膜对血液回流起到重要作用。长期站立会使瓣膜承受过高压力，导致瓣膜功能不全；腰椎增生会压迫髂静脉（位于盆腔内深部的大血管），加重血液回流障碍，最终导致下肢肿胀、浅静脉曲张和深静脉血栓等问题。静脉疾病的典型表现是肢体肿胀、沉重、皮肤发黑等。临床上，医生需要通过造影来明确病因。对于已经明确的静脉血栓，要早期给予抗凝药物，必要时安放滤网，待血栓稳定后再取出。总的原则是，保护心肺功能，恢复静脉通畅，减少下肢瘀血。▲