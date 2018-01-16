为何冬天容易发胖？可能是晒太阳不够多

是不是觉得冬天控制体重特别困难？这可能是因为晒太阳不够多。加拿大一项新发现显示，阳光中的蓝光能促使人体皮下脂肪分解，光照不足时，细胞就会囤积更多脂肪。

加拿大艾伯塔大学的科学家说，他们发现了一个新的分子通道，在蓝光充足时激活，能使皮下脂肪细胞里的脂滴缩小、脂肪分解速度加快，该过程由一种对光线敏感的蛋白质——黑视素调节。

实验发现，每天用波长460纳米的蓝光照射脂肪细胞4小时，持续十几天后，细胞里的脂滴数量比对照组少约四分之一，脂滴平均尺寸也大幅缩水。相关论文发表在新一期英国《科学报告》杂志上。

研究人员说，这只是一个初步发现，不能据此建议人们晒太阳减肥。由于紫外线的伤害，晒太阳过多不安全。不过，深入研究这个分子通道，将有助于理解人体脂肪的囤积和代谢过程，开发用光照治疗肥胖症等方法。

人体约三分之二的脂肪分布在全身的皮下组织里，对调节全身代谢起到重要作用。大部分阳光会被皮肤阻隔，但少量蓝光和绿光能穿透皮肤，到达皮下脂肪层。研究人员认为，蓝光对皮下脂肪的影响，可能起到了生物钟的作用，根据季节调整身体燃烧脂肪的速度。（据新华社）