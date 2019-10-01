“夜猫子”女孩更爱发胖

学业压力重，智能电子产品诱惑大，睡不够觉的青少年越来越多。晚上睡得晚，白天补觉的效果并不一定好。美国、德国科学家的一项新研究表明，“夜猫子”型青少年由于生物钟紊乱，即使早上起得晚，睡眠时间够长，也会增加肥胖风险。

美国凯撒医疗中心、哈佛医学院睡眠医学部、德国蒂宾根大学新生儿学部等机构在美国招募孕妇志愿者，在她们的孩子出生后进行跟踪随访。研究人员对其中804名12~17岁的青少年（418名女孩和386名男孩，平均年龄13.2岁）进行身体活动数据采集和问卷调查，结果显示，习惯做“夜猫子”的女孩，腰围比作息正常的女孩平均高出0.58厘米，体重指数高0.16；她们的入睡时间与正常作息时间每差1小时，腰围会高出1.19厘米，体重指数高出0.45。该现象在男孩中并不明显。

该研究结果表明，性别及睡眠类型对青春期体重有重要影响，未成年女孩更容易因生物钟紊乱导致肥胖，因此建立规律的作息模式非常重要。