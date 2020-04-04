疫情影响下粮食够不够吃？农业农村部：我国粮食库存充足

人民网北京4月4日电 （许心怡）4日，国务院联防联控机制就做好疫情期间粮食供给和保障工作情况举行发布会。针对“全球疫情快速蔓延，一些国家限制或者禁止粮食出口，造成国际粮价上涨，很多人关心粮食够不够吃，要不要囤积”的问题，农业农村部发展规划司司长魏百刚表示，我国粮食产量丰、库存足，即使在前一阶段国内疫情比较严重的时候，市场上的粮食以及各类副食品都是货足价稳，老百姓家里米面无忧，现在更没有必要抢购囤积。

魏百刚分享了四组数据，消除民众的顾虑。第一组数据，粮食产量。这些年我国粮食连年丰收，已连续五年稳定在1.3万亿斤以上，去年粮食产量是13277亿斤，创历史新高，小麦多年供求平衡有余，稻谷供大于求，口粮绝对安全有保障。

第二组数据，人均粮食占有量。2010年以来，我国人均粮食占有量持续高于世界平均水平，2019年超过470公斤，远远高于人均400公斤的国际粮食安全的标准线。

第三组数据，粮食库存量。目前我国粮食库存充足，库存消费比远高于联合国粮农组织提出的17%-18%的水平，特别是两大口粮，小麦和稻谷库存大体相当于全国人民一年的消费量。

第四组数据，我国谷物进口量。我们国家谷物年度进口数量不大，去年净进口1468万吨，相当于不到300亿斤，仅占我国谷物消费量的2%左右，我们进口的主要是强筋弱筋小麦、泰国大米等，主要目的是为了调剂需求结构，更好满足人们个性化、多样化的消费需求。