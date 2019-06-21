美研究：开灯、电视睡眠或增加肥胖风险

据英国路透社6月15日报道, 美国一项发表在《美国医学会内科杂志》上的研究表明，对于中老年女性来说，睡觉时开着电视或开着灯会增加发胖几率。

研究指出，虽然高热量饮食和久坐行为是造成肥胖最常见的原因，但此前的一些研究也发现，夜间暴露在人造光源下会导致体重增加。在目前的研究中，研究人员跟踪调查了44,000名年龄在35岁到74岁之间的健康女性。其中约17000人在卧室里开着夜灯睡觉，13000多人睡觉时习惯开着卧室外的灯，约5000人在睡觉时开着卧室内的灯或者电视。

调查初期，根据身体质量指数，参与研究的女性仅有部分存在超重情况，但还不属于肥胖范围。她们都没有参加会影响睡眠周期的轮班或者倒班。经过近6年的后续调查, 经常开着电视或开着灯睡觉的女性超重几率增加22%。与睡在完全黑暗的环境里的女性相比，前者发胖率高33%。黑暗环境里没有夜灯，更没有闹钟表盘闪烁的光辉。由于这项研究并非一个受控实验，所以它不能证明夜间暴露在人造光下是否直接导致肥胖，如何直接导致肥胖。

根据世界卫生组织的数据，全球有19亿成年人超重或肥胖。大约每10个成年人中就有4个超重，超过1 / 10的人肥胖。肥胖会增加患心脏病、糖尿病、肾病、关节疾病和某些癌症的风险。在最近的研究中, 与在完全黑暗环境下入睡的女性相比，房间里开着电视或开着灯入睡的女性身体质量指数更有可能使她们归为超重或肥胖范围。这项研究的一个局限是，研究人员根据女性自己上报的身高和体重开展研究。研究人员也缺乏夜间人工光照变化情况的数据，这些变化可能会影响研究结果。

即便如此，纽约哥伦比亚大学的研究人员James Gangwisch表示，研究结果“有力地证明，夜间人工光照是导致体重增加的一个风险因素”。他建议，电视机、床头灯或头顶灯都需要关掉，然后人们需要寻找其他光源来消除这些干扰。James Gangwisch说:“即使不开灯，我们的卧室在晚上也存在夜光钟、电子设备的发光二极管以及透过窗帘照射进来的外部光线等光源。”(实习编译：于佳利 审稿：刘洋)