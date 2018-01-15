不能承受的“低头”之痛

近年来，颈椎病呈现年轻化趋势，其发病率逐渐上升，已然不是中老年人的“专利”，而成了大众常见病之一。由于长期伏案工作、活动量少等工作生活方式的改变，许多中青年上班族、低头族也成了颈椎病的“重灾区”。那么，为什么在现代社会中，颈椎病如此多发？

“低头一族”，成重灾区

据北京大学人民医院脊柱外科副主任医师王会民介绍，颈椎病是一种退行性病变，其发病机制主要是椎间盘退行性变、颈椎肥厚增生以及颈部损伤等引起颈椎骨质增生或椎间盘脱出、韧带增厚，刺激或压迫颈脊髓、颈部神经、血管而产生的一系列症状的临床综合征。简而言之，就是因椎间盘的病变继而影响颈椎周围血管、神经等组织而出现的一系列症状和体征。颈椎病的发病与年龄的增长密切相关，但随着生活节奏的加快，受长时间伏案工作、使用电脑和手机等诸多因素的影响，颈椎病发病率逐渐上升，它已不单单是中老年人常见多发病，还逐渐呈现出年轻化趋势，出现在长期伏案工作或学习的人群中。

王会民指出，颈椎病实际上是一种生活方式病，即不健康的生活方式导致的疾病。其由多种因素导致，但归根结底可总结为两大类：第一，低头的动作带来了过大的压力；第二，运动量减少。

低头的动作与颈椎正常的生理曲度相反，增加了椎间盘的压力，加速了椎间盘的老化。长期伏案者、手机“低头族”，以及习惯用高枕、睡软床的人群，长时间保持固定不变的姿势，使颈椎肌肉韧带疲劳，就会导致颈椎病的发生。

运动量减少也是导致颈椎病的最重要原因。一方面，运动量减少给颈椎的营养带来不利影响；另一方面，运动原本可以加强肌肉力量，增强肌肉对颈椎的保护作用，而运动量的减少使肌肉的容积和力量都下降，降低了肌肉对颈椎的保护作用。

分型不同，症状各异

根据不同的临床表现，医学上通常将颈椎病分为颈型、神经根型、脊髓型、椎动脉型、交感神经型和混合性颈椎病等不同类型。颈椎病侵害刺激到血管、神经、脊髓等不同部位，就会有不同的表现。如果伤害到神经，即为神经根型颈椎病，表现为疼痛，感觉障碍，麻木；如果压迫到脊髓和血管，即为脊髓型颈椎病，表现为四肢感觉运动神经系统的障碍，可能发生单侧或双侧下肢麻木，继而发展为行走困难和大小便功能障碍，甚至瘫痪。

如果发现自己常有一过性手麻、低头手麻、手抖，经常性颈肩部疼痛，可能已经出现了颈椎问题，应及时调养，同时要调整自己的生活方式。

如果晨起突感颈后、上背部疼痛，检查颈部肌肉有触痛，颈项活动欠灵活，我们通常称之为“落枕”。如果经常落枕，说明颈椎的稳定性欠佳，而且颈部肌肉有明显劳损，这也是颈椎病的表现。

根据以上症状，配合前屈旋颈、臂丛牵拉等体格检查，X线、CT、肌电图等辅助检查，可以对颈椎病做出诊断。一旦确诊自己患有颈椎病，或出现了颈椎病的症状表现，应该如何治疗养护呢？

减少伤害，增加保护

治疗颈椎病主要有药物治疗、运动治疗、牵引治疗、手法按摩、理疗及手术等不同的方法。王会民介绍，一般说来，90%的颈椎病都可以通过保守方法进行治疗。通过理疗、锻炼等方式缓解颈椎部位的不适，减轻症状反应。仅有10%左右的颈椎病患者，主要是脊髓型颈椎病患者，需要接受手术治疗，以维持颈椎的稳定性，减少颈部压迫。王会民提醒，如果被医生确诊为脊髓型颈椎病，就应该积极接受手术治疗。

绝大多数颈椎病可以通过各种治疗方法缓解症状，但颈椎病毕竟是退行性病变，症状往往会反复，因此一定要注意在日常生活和工作中进行防护。王会民表示，防治颈椎病，关键在于“减少伤害，增加保护”。减少可能会加大椎间盘压力的活动方式，缩短低头时间，尽量避免长时间的低头行为，同时增加对颈椎的保护，增强颈椎肌肉力量。调整以下几项生活工作方式，有助于保护颈椎。

第一，要选择合适的枕头，如果枕头垫得过高，会对颈椎造成压迫。合适的枕头压实后应有一拳的高度，同时枕头下缘要能够支撑住颈部，不要使后颈悬空。

第二，工作时，要保持正确的坐姿，背挺直，大腿与小腿呈90度；如果使用电脑，可适当垫高显示屏，以双目能够平视屏幕为宜，这样就不会因显示屏放置过低而造成耸肩或弯腰现象。每伏案工作30~40分钟，可以起来活动一下，抬头远视几分钟，消除颈椎和眼部疲劳。在工作间隙增加活动量，如做一些头及双上肢的前后屈伸及旋转运动，增加体内血液循环，从而改善颈椎病症状。

第三，注意加强锻炼，尤其选择能够锻炼到颈部肌肉的运动方式，比如游泳。进行游泳这项全身运动时，人体四肢、颈部、肩背部都参与其中，可促进全身血液循环；同时，上肢划水的动作可以活动肩关节及背部肌群，仰头吸气的动作又可活动颈椎关节及其周围肌肉，可以缓解颈椎病症状。此外，适度地锻炼颈部、背部肌肉，如牵伸背阔肌、做头部“米”字操等，同样可以增加肌肉对肩颈的保护作用。但需注意运动适度，不可过度劳损颈椎。

如果出现了轻微症状，可利用热毛巾、热水袋等进行热敷，或是小型红外线辐射灯等进行家庭理疗。用这些简单的理疗方法改善血液循环，缓解肌肉痉挛，消除肿胀，减轻症状。

总之，养护颈椎应遵循“趋利避害”的原则，也就是减少伤害，增加保护，不做对颈椎有伤害的行为或通过合适的方式将伤害降到最低程度，通过调整生活方式增加对颈椎的保护。