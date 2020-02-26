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宅家不动颈椎闹罢工

2020年02月26日08:15 来源：羊城晚报

在新冠肺炎疫情紧急防控的高压环境下，在医院里仍有一批不堪病痛困扰的脊柱病患者前来就医，大多数是颈椎病患者。患者们十分不解，为什么平时还挺好，最近突然有问题了。

宅家导致颈椎病加重不得不手术

来自河源的黄女士说，平时颈椎有些轻微酸痛不适，没有太多关注，最近逐渐感觉双腿、双手乏力、麻木，行走不稳，来医院一查核磁共振，发现颈椎间盘突出已经压迫脊髓了，到了这种程度，也就只能在医院接受手术了。为什么她的病情进展这么快？广州中医药大学第一附属医院脊柱骨科江晓兵副教授解答，黄女士平时就有颈椎不适，这次病情进展跟她宅家看手机、电脑，做低头族有关，也可能与前段时间气温低有关。

在家多做这项运动

江晓兵建议，在户外时需要注意颈部保暖，在睡觉时，也要小心避免颈肩部受凉。待在家里时，要适当进行颈部锻炼，推荐多做简易颈椎三步保健操——扩胸、提肩、伸颈的组合运动。

当感觉颈部乏力酸痛时，可以进行“与项争力”的功能锻炼——“将双手向后重叠置于后枕部，颈项部用力向后仰伸，双手向前托起，两者对抗用力”，这一动作可以起到拉伸、锻炼颈项部后方肌肉的效果，利于保持颈椎的稳定。

哪种情况要就医？

颈椎病有几种类型，假如只是颈部酸痛无力，可以先自行锻炼，假如不能改善再至医院诊治。如果出现头晕、上肢疼痛、麻木无力等表现，则应该及时就诊，由专业医师给予进一步的治疗建议。对于绝大多数患者，采用棍点理筋正骨手法、中药、西药治疗配合康复锻炼都可以治愈。

但是，颈椎病最严重的一种类型就是压迫脊髓导致上肢或下肢麻木乏力，就像前面说的黄女士一样。一旦出现脊髓压迫损伤，这种类型通常需要手术治疗，如不及时治疗，病情很可能会逐渐加重，严重时会导致肢体瘫痪。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）

(责编：许晓华、李轶群)


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