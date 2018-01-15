在“肝炎-肝硬化-肝癌”三部曲中，肝硬化显得最为低调，也最容易被人忽视。1月9日，在广州日报健康有约“名医大讲堂”与中山大学附属第三医院联合主办的肝炎肝硬化防治专场上，中山大学附属第三医院副院长、消化内科主任吴斌教授率领的名医团指出，许多患者出现腹胀、黄疸、呕血、黑便就诊时，已经进展为肝硬化中晚期。

专家强调，要预防肝硬化，慢性病毒肝炎应遵照医嘱进行规范的抗病毒治疗，酒精性肝病需要严格戒酒，非酒精性脂肪性肝病则要重视代谢综合征的治疗，切莫抱着侥幸心理，等到肝功能损害不可逆转时才后悔。

肝硬化患者的餐食选择、睡觉姿势都有讲究，治疗效果和情绪也大有关系。家属要重视关爱患者的心理变化，平和、稳定的情绪不仅与疗效有关，也有助于饮食和睡眠，维持免疫功能的正常发挥，因而有利于肝细胞的修复。

医学指导：

中山大学附属第三医院副院长、消化内科主任吴斌教授

中山大学附属第三医院消化内科郭云蔚副主任医师

中山大学附属第三医院消化内科陶金副主任医师

多种因素可引发肝硬化

病毒性肝炎、非酒精性脂肪肝、酒精性肝病，成为威胁国民健康的三大肝病，它们均可导致肝硬化。担任主讲嘉宾的吴斌教授指出，导致肝硬化的因素还有很多，自身免疫性胆汁淤积、药物化学毒物伤肝、遗传代谢性疾病、血吸虫病等，也可能引发肝硬化。

令人痛心的是，患者往往到了肝硬化晚期才有就医行为，此时会出现乏力、胃口不好、腹胀、皮肤和眼睛巩膜黄染、鼻和皮肤出血、肝腹水、下肢浮肿、脾功能亢进等症状。中山三院消化内科郭云蔚副主任医师坦言，在中晚期肝硬化患者出现的各种症状中，“最严重最致命的是消化道出血，表现为大量呕血、黑便。”正常来说，在肋骨下是摸不到脾脏的。而慢性肝病患者和肝硬化患者，脾脏会增大，在左下肋可以摸到一个硬块。脾脏“吃掉”血液里的部分成分，导致血小板、白细胞、血色素等减少，进而出现出血倾向增加、抵抗力下降、贫血等症状。

早期肝硬化也是有症状可循的。“如果发现皮肤出现色素沉着，脸色比以前要黑或者黄，就要警惕了。”郭云蔚提醒，面色晦暗、肝掌、蜘蛛痣，体检B超显示轻、中度脾大等都是早期症状，应识别并重视这些症状，及时就医。

肝硬化患者应定期复诊 保持心情平和

“在我几十年的行医过程中，有两个肝硬化病人给我的印象很深刻。” 吴斌说，这两位患者就诊时病情都比较重，大口呕血。经过精心治疗，他们的病情得到有效控制，治疗效果比较理想，出院时，医生叮嘱他们要按时复查。谁知，他们一出院就“失踪”了。直到两三年后才又回到医院求助，结果一查就是肝癌。

肝硬化要针对病因进行治疗。脂肪肝要减重，当体重下降3%~5%以上就可减轻肝脂肪变性，但只有高达10%的体重下降才能改善肝脏炎症坏死程度；控制血脂，采用护肝治疗等。

专家强调，肝炎和肝硬化患者不要自行服药、停药，用药须征得医生同意，一定要按照医生处方的要求服药，服药不当反而会加重肝脏负担和肝功能损害。

中山三院消化内科陶金副主任医师表示，家属要注意观察肝硬化患者腹水、下肢水肿及小便量的情况。平时保持大便通畅，必要时使用乳果糖。出现发热、腹痛、呕吐等不适，建议及时就医，避免自行服药，贻误治疗。

肝硬化患者还要重视保持心情平和、愉快，这与治疗效果密切相关。家属平时要观察患者神志、性格的变化，及早发现肝性脑病的先兆，以便及时送医治疗。

肝病释疑: 肝不好，能否吃酒酿喝红酒？

一问

有小三阳多年，但肝功能一直正常，需要治疗吗？平时要注意什么？

吴斌：是否需要治疗，最关键的是先到医院做一个乙肝病毒DNA的检测。如果DNA水平高，而且病人肝功能又不是特别好，最好进行抗病毒治疗。

肝病患者饮食宜清淡有营养，多吃新鲜水果、豆制品、蔬菜、瘦肉、淡水鱼类，忌烟、酒、辛辣食品，不要盲目进补，忌油腻、油炸食物。可参加适量运动，但不宜过度劳累，不能经常熬夜。

二问

小三阳能不能喝药酒？丙肝病毒携带者是不是酒酿、红酒都不可以喝？

陶金：凡是病毒携带者，即使目前肝功能正常，无论白酒、红酒、药酒，还是含有酒精的饮料都不建议喝，因为酒精最后是要通过肝脏来代谢的，并且会产生有毒物质损伤肝脏，不主张喝。

不管饮用哪一种酒，对于乙肝患者来说都会加重肝脏负担。

乙肝病毒感染者要做好定期复查，勿劳累。

三问

男乙肝携带者，女无乙肝抗体，想生娃需要怎么做？还需要注意什么？需做什么检查？

吴斌：性传播虽然是乙肝病毒传播的途径之一，但也不一定会绝对传播，如果不放心可以服用药物阻断病毒传播。女方可注射乙肝疫苗，在抗体产生前应注意夫妻生活时使用安全措施。

如果妈妈是乙肝病毒携带者，妈妈可以根据具体情况进行抗病毒药物治疗。

怀孕时可以服用药物阻断母婴传播，该种药物即将在国内上市。而且孩子出生后立刻注射乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗也是关键的方式。

四问

父亲有乙肝，为什么没经过肝硬化就直接肝癌去世了？子女得乙肝或肝癌的风险高吗？

吴斌：乙肝病毒感染最经典的呈现是病毒感染以后引起肝炎，然后是肝硬化，再到肝癌。有部分病人因为基因或免疫等原因，可能会没有任何肝炎的表现就肝硬化了，甚至有些直接就肝癌了。乙肝病毒是嗜肝的DNA病毒，往往容易插入人DAN，引起基因突变，进而产生癌变。子女如果还没打过乙肝疫苗，建议先打乙肝疫苗。如果已经打过并产生足够抗体，可以不用太担心。如果已经感染乙肝病毒，建议进行检测、积极做抗病毒治疗。

五问

肝硬度9.2还可逆转吗？

郭云蔚：中晚期肝硬化是不能逆转的，这在全世界是有共识的。

肝硬度9.2是无创方法检测出的，结果相对不那么准。现在肝功能穿刺活检是很安全的。想知道能否逆转或是否需要进一步治疗，肝功能穿刺活检是金标准。

吴斌：肝功能活检太重要了，现在已经很安全，通过肝活检可以准确反映肝硬化严重程度以及肝脏的炎症程度。

六问

小三阳需要治疗吃药吗？每年需要检查吗？饮食上需要注意什么？平时如何保健？

陶金：这个要看肝功能情况。如果只是病毒携带者，肝功能还好，定期的检测是一定需要的。转氨酶正常时，暂时是不需要吃药的，也不需要治疗。平时保持好的心态，注意劳逸结合、忌酒、清淡饮食，定期复查。

七问

轻度脂肪肝，肝功能正常，总胆固醇和低密度胆固醇比正常值超0.4，胆结石要吃药吗?

郭云蔚：药物对于脂肪肝患者来说，都是辅助作用，最关键的还是管住嘴迈开腿。管住嘴也不要进入误区，一点儿肉都不敢吃。控制淀粉摄入是关键，其次才是控制脂肪。做完这些再考虑是否需要吃药，是否需要吃药也要到医院评估。

八问

我吃了快三个月的激素药，请问对肝有影响吗？

郭云蔚：这个还要看是什么激素药。肝脏是人体最主要的解毒器官，大多数药物经过肝脏代谢，部分药物可能会对肝功能有影响。

如果本身是乙肝病毒携带者，需要长期吃糖皮质激素，需要提前进行抗病毒治疗。如果本身没有相关肝病，一般问题不大。具体会不会损伤肝功能，要看个人的情况。

九问

肝硬化有做肝移植的必要吗？

吴斌：肝移植是肝病终末期患者的无奈之举。肝脏没有发生癌变转移时，通过肝移植可以治愈肝病。

肝硬化患者要吃好 少吃粗硬食物

陶金指出，肝硬化病人的饮食，既要保证营养，又要有所节制，及时根据病情的波动而调整。

没有并发症的病人可以吃高热量、优质蛋白、富含维生素、易消化的食物，宜少量多餐。例如鸡蛋、牛奶、瘦肉、新鲜的蔬菜和软质水果如香蕉、猕猴桃等。

但是，一旦血氨升高或出现肝性脑病时，应限制或禁食蛋白质，待病情好转后再逐渐加量，而且应该吃植物蛋白。此时饮食应以清淡为主，如馒头、面条、稀饭，并且保持大便通畅。

陶金表示，肝硬化患者要少吃、不吃粗糙、坚硬的食物，例如坚果、煎炸食物等，“以免划破食道胃底曲张的静脉，诱发消化道出血。”

有腹水、下肢水肿的病人应坚持“低盐饮食”，通过限制水钠的摄入来减少腹水的形成。一般来说，钠每日限制在500~800毫克，水每日限制1000毫升左右。不管是哪种病因造成的肝硬化，患者都应该戒烟、戒酒和含酒精的饮料、食物。

睡觉姿势、 皮肤护理有讲究

肝硬化病人要保证充足睡眠，生活起居要有规律。陶金指出，代偿期病人可从事较轻的工作，养成规律的生活方式，避免过度劳累，保证充足睡眠，以不感到疲劳为原则。

处于失代偿期的病人则应多卧床休息，视病情适量活动。卧床可以增加肝脏的血流量，利于受损肝脏的恢复。有并发症的病人更要卧床休息或绝对卧床休息。

出现大量腹水的病人，休息时可以取半卧位，使膈肌下降，利于呼吸运动，减轻呼吸困难和心悸。下肢水肿时宜抬高下肢，有利于血液循环，减轻水肿。

肝硬化患者要重视皮肤护理。病人宜穿着宽松、柔软的衣物，保持皮肤的清洁，避免沐浴水温过高及使用有刺激性的皂类或沐浴露，皮肤瘙痒者勿用手抓搔，以免皮肤破损和继发感染。家属要注意帮助病人保持床铺干燥、平整、洁净，对卧床病人勤翻身，以防压疮的发生。（全媒体记者王婧、任珊珊 通讯员江澜）