不少老年人一辈子节约惯了，买内裤时常图便宜，对质地、款式、颜色都不讲究。其实，内裤与老人健康有密切关系，挑选内裤有讲究。

颜色不要太深太花。老年女性卵巢功效衰退、雌激素下降，妇科病发病率高，而白带颜色变化是重要信号。如宫颈癌患者常表现为水样白带，颜色微黄，有时伴有血性分泌物；霉菌性阴道炎，白带外形呈豆腐渣样。另外，花色、深色内裤经过化学浸染，不适合长期和私密处接触。建议老年女性最好穿白色或浅色内裤。女性闭经一年后，要及时检查内裤上的分泌物，一旦发现异常及时就医。

材料不选化纤。化纤内裤便宜，洗后易干，但通透性和吸湿性差，穿上后会阴部位汗液不易蒸发，有利于细菌繁殖，进而引发皮肤炎症。纯棉材质内裤安全舒适，但不够吸汗，需要勤换，不要连续穿两天以上。建议选购丝质面料，关键部位用纯棉垫底的内裤，舒适又透气。

不要太小太紧。老年人血液循环相对较差，内裤太小太紧不利于血液流动。应选择舒适、贴身的平角内裤，以开口部位能伸进一根手指为宜，减少对大腿根部的束缚和摩擦。

不选带保健作用的。老年人最好不要买磁疗内裤、抑菌内裤等夸大宣传的保健内裤。目前，国家没有保健内衣生产标准，所谓的疗效没有经过充分临床论证，利用老年人想坐在家里把病治好的心理，刻意夸大或虚构保健功效。