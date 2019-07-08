夏季小儿妇科病高发 对女童身心危害大

说到妇科病，大家普遍认为是成年女性的“专利”，其实小女孩也有可能患上妇科病，家长切不可忽视。每逢炎热而潮湿的夏季，北京儿童医院顺义妇儿医院小儿妇科门诊都会迎来小儿外阴阴道炎的就诊高峰。其实，小儿外阴阴道炎的发生是可通过积极预防后避免的，家长要教会孩子如何预防。

小儿外阴阴道炎是女童最常见的妇科疾病。部分患儿反复发作，多发生在1-9岁的儿童，其主要症状为外阴瘙痒、局部糜烂、外阴分泌物增多，或脓性、血性，有异味，伴有尿频、尿痛等症状。临床体征以外阴黏膜充血，外阴或肛周皮肤发红或红斑为主，对患儿的生理和心理都有极大危害。

小儿外阴阴道炎是因小儿内外生殖器未发育成熟，雌激素缺乏，阴道上皮细胞内缺乏糖原，阴道内酸度低，抗感染能力弱，容易受感染。

通过临床实践，我们发现小儿外阴阴道炎与以下不良生活习惯有关：患儿常穿尼龙、化纤内裤，无专用澡盆，小便后不擦干尿液、大便后擦拭肛门由后向前，不注意手卫生，不能每天洗澡，不能每天更换内裤，内裤不能单独清洗等。

小儿外阴阴道炎该怎么预防？建议女童内裤尽量穿全棉制品，能下地跑的女孩尽量不穿开裆裤；让女童从小养成大便后擦拭应从前至后的好习惯，每次排尿后注意要把尿液擦干；每天清洗外阴及更换内裤；不用公共浴盆，浴巾等好习惯。

小儿外阴阴道炎治疗不及时易反复，对女童生理心理危害极大。很多家长是因为患儿出现外阴发红、幼童搔抓外阴、外阴痛、排尿困难或尿线分股来就诊，但由于婴幼儿自诉能力差及家长忽视等因素，常易延误治疗，致使其发生上行感染，引起泌尿系统疾病。小儿外阴阴道炎如果不能及时得到治疗，容易反复感染，迁延不愈。患儿阴道瘙痒等不适症状反复出现，对患儿的生理及心理都有一定危害：反复不愈的外阴阴道炎，甚至可能导致幼儿小阴唇粘连、外阴硬化性萎缩性苔藓等疾病；临床上还见一部分患儿因反复外阴阴道炎导致情感交叉擦腿综合征。

在治疗小儿外阴阴道炎中，中西医结合优势明显，及时正规的治疗均可收获较好疗效。提醒家长一旦发现炎症要及早治疗。