主讲人：北京大学第三医院妇产科医师 周江华 □卢 珊

李女士最近私处开始轻微瘙痒，于是用妇科洗剂清洁外阴，瘙痒虽有好转，但停药后又再次瘙痒，并且私处分泌物增多，呈白色小块状。她以为有阴道炎症了，买了点抗生素口服，可瘙痒不但没好转，反而更严重了，私处甚至红肿起来，这是为什么？

首先，让我们了解一下阴道。女性正常的阴道内并不是“干净”的，里面有20多种微生物，分为好的和坏的。好的是一种叫“乳酸杆菌”的微生物，它能维持阴道的酸性环境，并能产生过氧化氢及其他抗微生物因子，可抑制或杀灭其他细菌。坏的是一些致病菌，如加德纳菌、肠球菌、大肠埃希菌、支原体及假丝酵母菌等病原体。平常，在好微生物的带领下，阴道保持健康状态，一旦某些诱因出现，如炎热季节、穿紧身化纤内裤、吃辛辣食物或口服抗生素等，都会削弱好微生物的功力，加强坏微生物的功力。当这个平衡被打破后，坏微生物就开始兴风作浪，导致女性容易患各种类型的阴道炎症，常见的包括外阴阴道假丝酵母菌病、细菌性阴道病、滴虫性阴道炎等。

李女士来医院检查后发现，原来自己患的是外阴阴道假丝酵母菌病，也就是霉菌性阴道炎，是由念珠菌（一种真菌）引起的一种常见多发的外阴阴道炎症性疾病，其典型症状是外阴瘙痒，且瘙痒时轻时重，时发时止，炎症较重时还可能出现排尿痛、性交痛等，同时白带也会增多，一般呈豆渣样或乳凝块状。但她自己却当成了细菌性阴道病用药，当细菌杀灭得越厉害，它的对手真菌的功力就越强，瘙痒变得更严重。所以，当女性出现阴道瘙痒、分泌物增多时，应上医院及时检查，医生会针对不同类型的感染用不同的治疗方案，切不可盲目用药。

炎炎夏日是病菌滋生的季节。女性预防出现外阴瘙痒、白带增多等妇科疾病，需做到以下几点：

1.注意个人卫生。夏季出汗多，要勤换内裤，并避免穿过紧的化纤内裤，应穿透气性强的纯棉内裤。

2.保持私处干燥、透气。女性久坐后需站立活动一下，避免私处长期处于不透气状态，易于病菌滋生。

3.勤换卫生巾。夏季天气炎热，若长时间不更换卫生巾会让阴部长期处于潮湿环境，从而滋生病菌。因此，最好每隔一小时换一次。

4.使用妇科洗剂。当出现外阴轻微瘙痒不适时，可及时使用一些常见的妇科洗剂，如皮肤康或洗必泰洗液外洗，但千万不可随意阴道用药。▲