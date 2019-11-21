更年期，应对阴道多种变化

对不少女性来说，安稳度过更年期是个难题，潮热盗汗脾气差，可能都会找上门来。除此外，女性的阴道也会悄然发生变化，需要巧妙应对，精心呵护。

干燥、瘙痒。随着年龄的增长，雌激素水平慢慢降低，阴道、宫颈出现萎缩，分泌物减少，这时出现的阴道干涩属于生理情况。如果没有出现身体不适或并发阴道炎等疾患，不必进行过度治疗。如伴有外阴瘙痒、灼热感，明确诊断为阴道炎的，需及时治疗。

同房出血。许多女性更年期会有宫颈糜烂的情况，此时局部充血明显，组织变脆，甚至许多毛细血管缺乏保护而变浅，造成性爱后出血。建议平时要注意个人卫生，勤换洗内裤，每晚用温水清洗外阴，保持外阴的清洁干燥，穿宽松棉质透气的内裤。

阴道变窄。绝经的女性阴道口变小变窄，是雌激素水平低造成子宫和阴道萎缩，这是正常的生理现象。绝经后的女性，应该养成良好的生活习惯，多吃新鲜的蔬菜和水果，积极锻炼身体，多吃豆类产品，补充体内的雌激素。

感染几率大。更年期女性因卵巢功能衰退，雌激素水平降低，阴道局部抵抗力降低，致病菌易于繁殖而引起炎症。妇科检查时，可能发现阴道分泌物为淡黄色或呈脓血性，阴道壁黏膜充血或有小出血点，严重者可有浅表溃疡。溃疡面可与对侧阴道壁黏连，严重时造成阴道积脓、宫腔积脓。提醒老年朋友有病后一定要在医生的指导下规范诊治，千万不要因怕麻烦而自己随便用药。

另外，需要提醒的是，情绪是影响雌激素的重要因素，调整生活方式，保持良好的情绪和心态才能保证女性正常的卵巢功能，从而给女性一个润滑健康的阴道环境。