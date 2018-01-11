冬日愿你远离《芳华》之后的寂静

《芳华》，一部沉重、直接、诚意满满，不容错过的电影。对越自卫反击战爆发，主人公何小萍进入战场，奋不顾身扑上去救人，只为了救一个浑身烧伤、瞒报了年龄的十六岁战士。戏剧化的是，何小萍终究因为承受不了“英雄”的光环进了神经科。

“三九”已至，深冬来临，天气更加寒冷。近日，唐山市中医医院心理咨询室，接待了多位“郁郁”的患者。随着冬天的到来，一种叫“冬季抑郁”的病，正在悄悄侵蚀患者，有些人常会有无精打采、乏力、失眠、易感“疲劳”的感觉。

38岁的刘女士最近一段时间出现慵懒嗜睡、每天都感觉昏昏沉沉的，再加上工作上也有些不顺利，这种情况加重至失眠，食欲也降低了，体重也随之下降了不少，整天郁郁寡欢。就此情况笔者采访了唐山市中医医院心理咨询师克彩君，她介绍了冬季“抑郁”的原因和应对方法。

什么是冬季“抑郁”

克彩君说，冬天有此感觉多由季节性情绪失调导致，也就是冬季情绪病。中医认为，冬时天地气闭，血气伏藏。寒为阴邪、常伤阳气。冬季的天寒地冻，万物萧条，会使人体的新陈代谢也处于相对抑制和降低的状态，与之相对应的情志也会出现低迷的状况，若在此时不注意根据冬季特点调养身心，再遇到一些负面情绪影响，情绪就会更加低落，还有可能出现兴趣降低，干什么都没劲、也没什么兴趣，呈现出“抑郁”的状态。

冬季如何赶走抑郁

情志调节 培养兴趣爱好，多听轻松愉快的音乐、唱唱歌、进行户外体育活动，多些与人沟通的机会，也对减轻“抑郁”大有裨益。

适当保暖 冬季要注意保暖，及时增加衣物，让身体的阳气“藏”好，也就会让我们的“心阳”灿烂一些。

多晒太阳 冬季还要在晴朗的天气里多进行户外活动，多晒太阳，补充阳气，这也能让我们的情绪“阳光明媚”远离“抑郁”的困扰。

饮食调节 在饮食方面也可以吃一些补助养气的食品如羊肉、韭菜、核桃、栗子等补益之品。适当吃香蕉、喝咖啡等也能使人快乐。

克彩君提醒，要尊重自然规律，因时适当调理身心，才能让自己安全度过寒冷的冬季，远离“抑郁”困扰。为了能有效地避免冬季抑郁的出现，日常要有积极乐观的生活态度，培养生活乐趣，多进行户外运动，多与人交流。如果自我调整效果不佳要及时就医寻求心理医生的帮助，以防出现不良后果。（史爱华）