三伏天养生：少吃生冷，注意养气

广州医科大学附属中医医院内分泌科副主任中医师赵志祥给大家一些三伏天保健的小建议：

少吃生冷，注意养气。三伏天天气炎热，中医认为暑为阳邪，其性炎热升散，容易伤津耗气，所以养生尤其要注意“养气”。有的人常在酷热的三伏天里喝冷饮解渴，虽然当时过瘾，但其实一方面耗伤阳气，影响脾胃功能，另一方面也造成了血管的急剧收缩，阻碍了血液循环，其实并不利于体内散热。

切忌过度运动，注意养心

中医认为“汗为心之液”，出汗过多易损伤心气，心气不足会导致情志的变化，如精神萎靡、打不起精神。从营养学角度来说，身体排出大量汗液，会造成一些矿物质的流失，如钾、钙、钠等，这样就容易引起疲倦乏力、萎靡不振，甚至心慌气短、恶心呕吐等中暑症状。所以三伏天养生应避免过度运动、大汗淋漓，要保持身心愉悦、心情畅达。

适当坚持户外运动，注意养阳

中医讲求“春夏养阳，秋冬养阴”。太阳是自然界中阳气的源泉，夏天阳气不断增长，正是我们人体补充阳气扶助正气的好机会，应该适当地晒太阳，使气机通畅，促进机体阳气的积存和壮大，为秋冬天防病治病打下基础。

（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 梁译尹）