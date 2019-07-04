晒太阳 补阳气
廖慧丽
现代人的生活节奏快，熬夜多，运动少，夏天喜冷饮、爱吹空调，此皆会损伤阳气，导致过敏和自身免疫性疾病多发。《黄帝内经·素问》曰：“正气存内，邪不可干，邪之所凑，其气必虚。”人们生病多是由于人体免疫力下降所致，而人体的免疫力就是抵御外邪的能力，与体内阳气密切相关。“阳者，卫外而为固也”，就是指人体阳气能抵御外邪。
夏天，阳光充足，晒太阳是一种非常好的养生防病方法。经常晒太阳可以补充阳气，增强人体的免疫功能，增加吞噬细胞活力，减少炎症发生；促进人体的血液循环，使血管更健康；促进骨骼健康；增强人体的新陈代谢能力；调节中枢神经等。
夏天要多晒太阳，且要讲究方法。
时间：晒太阳要选择合适的时机，不论春夏秋冬都可以晒太阳，但时间不对就会危害身体。尤其是在夏天，选错了时间，容易出现中暑等情况。夏季晒太阳最好选择在上午9～10时和下午4～5时这两个时间段，因为此时阳光照射特点是紫外线中的A光束成分较多，是储备体内“阳光维生素”——维生素D的好时机。每天晒太阳的时间以半小时左右为宜。
部位：头顶、后背、四肢及手脚。
衣物穿着：晒太阳时最好不要穿黑色服装；注意摘掉帽子和手套，尽量将皮肤暴露在外，让阳光与皮肤亲密接触。晒太阳若隔着玻璃窗，是达不到效果的，最好在户外或宽敞的阳台上。有光线性皮肤病或对光过敏的人群不要晒太阳。尤其要注意的是，过多接受曝晒很容易使人体的黑痣转为黑素瘤或皮肤癌，晒太阳时一定要穿戴防晒衣物，将有痣的部位遮盖起来。
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