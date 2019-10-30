脑卒中发病率呈上升趋势 如何预防并远离脑卒中？

今年10月29日是第14个“世界卒中日”，本次宣传主题是“预防为主，远离卒中”，口号为“远离卒中，从健康生活开始”。

近年来，我国脑卒中发病率呈现上升趋势，约有3/4患者不同程度丧失劳动力或生活不能自理。专家表示，脑卒中可防可治，应早期预防、控制风险、规范治疗。

据北京协和医院神经科主任彭斌介绍，脑中风又被称为“脑梗死”“脑溢血”，医学上则称为“卒中”，主要分为血管堵塞导致的脑梗死和血管破裂所致的脑出血，都是需要及时治疗的急症。据世界卫生组织统计，全世界每六个人中就有一人可能罹患卒中，可导致肢体瘫痪、语言障碍、吞咽困难、认知障碍、精神抑郁等。

脑卒中是由生活方式、环境、遗传等多种因素共同导致的疾病。彭斌表示，大量临床研究和实践证明，脑卒中可防可治。早期积极控制脑卒中危险因素及规范化开展脑卒中治疗，可有效降低脑卒中的发病率、复发率、致残率及死亡率，改善脑卒中的预后。

如何进行干预和预防？彭斌表示，“三高”即高血压、高血脂、高血糖（糖尿病）以及生活饮食习惯与脑卒中的发生关系密切，如高盐高脂饮食、吸烟、饮酒、缺乏体育锻炼等都已证实是脑卒中的危险因素，预防卒中要做到“合理膳食，适量运动，戒烟限酒，心理平衡”。

彭斌提示，具体的生活行为应注意：注重合理膳食，每日食盐摄入量不超过6克，减少摄入富含油脂和高糖的食物，每天饮水要充足；减重多动，以健走、慢跑、游泳、太极拳等大肌肉群参与的有氧耐力运动为主，活动量一般应达到中等强度；防止过度劳累、用力过猛；克服不良嗜好，如吸烟、过量饮酒、久坐等；注意气候变化、保持情绪平稳。

“40岁以上男性和绝经后女性应每年检查血压、血脂、血糖，及早发现问题。”彭斌提醒，“很多人因为工作和生活压力等原因，早早地出现了高血压。应定期进行健康体检，发现问题早诊早治。一旦发现高血压，应该提高监测频率，及时就医，在医生指导下控制高血压。”（记者王秉阳）