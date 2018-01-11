国家卫计委公布抗流感病毒药物

全国流感监测结果显示，今冬流感样病例就诊百分比高于过去三年同期水平。昨天，国家卫计委发布《流行性感冒诊疗方案(2018年版)》，并公布一批抗流感病毒推荐药物。这是流感诊疗方案时隔七年的首次更新。新方案明确，发病48小时内，抗病毒治疗效果最佳，奥司他韦、连花清瘟胶囊等入选推荐药物。

新方案明确抗流感病毒治疗时机，即发病48小时内进行抗病毒治疗可减少流感并发症、降低住院患者的病死率、缩短住院时间，发病时间超过48小时的重症患者依然能从抗病毒治疗中获益。重症流感高危人群及重症患者，应尽早（发病48小时内）给予抗流感病毒治疗，不必等待病毒检测结果；如果发病时间超过48小时，症状无改善或呈恶化倾向时也应进行抗流感病毒治疗。无重症流感高危因素的患者，发病时间不足48小时，为缩短病程、减少并发症也可以抗病毒治疗。

对比新旧两版方案，新版方案在抗流感病毒推荐药物方面进一步明确了药物使用范围。抗流感病毒药物，只推荐神经氨酸酶抑制剂(NAI)，对甲型、乙型流感均有效，包括奥司他韦(达菲)、扎那米韦、帕拉米韦。旧版方案中曾被推荐的离子通道M2阻滞剂金刚烷胺和金刚乙胺，新方案称该药仅对甲型流感病毒有效，但目前监测资料显示甲型流感病毒对其耐药，不建议使用。

在中医轻症辨证治疗方案中，针对“风热犯卫”患者，推荐了疏风解表、清热解毒类的金花清感颗粒、连花清瘟胶囊、清开灵颗粒(口服液)、疏风解毒胶囊，以及银翘解毒类、桑菊感冒类等常用中成药。其中儿童可选儿童抗感颗粒、小儿豉翘清热颗粒等；针对“热毒袭肺”患者，则推荐了清热解毒、宣肺止咳类药物，如连花清瘟胶囊、银黄类制剂、莲花清热类制剂等。儿童可选小儿肺热咳喘颗粒（口服液）、小儿咳喘灵颗粒（口服液）、羚羊角粉冲服。

针对一些医院在流感高峰期开不到相关抗病毒药品的情况，国家卫计委相关负责人表示，我国抗病毒药物的供应保障充足，现已要求全国医疗机构紧急采取临时采购措施，保障抗病毒药物供应。同时该负责人还透露，包括奥司他韦（达菲），扎那米韦吸入粉雾剂，以及重症流感患者使用的、可静脉治疗的帕拉米韦等药物，其生产已全部实现国产化。

依据方案，药物预防不能代替疫苗接种，只能作为没有接种疫苗或接种疫苗后尚未获得免疫能力的重症流感高危人群的紧急临时预防措施。公众保持良好的个人卫生习惯是预防流感等呼吸道传染病的重要手段，主要措施包括：增强体质和免疫力；勤洗手；保持环境清洁和通风；尽量减少到人群密集场所活动，避免接触呼吸道感染患者；保持良好的呼吸道卫生习惯，咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾等遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后洗手，尽量避免触摸眼睛、鼻或口；出现呼吸道感染症状应居家休息，及早就医。（记者 刘欢）

专家解读

未发现流感病毒变异

中国疾病预防控制中心有关专家指出，今年冬季我国整体的流感流行水平明显高于往年，是近几年来流感流行最为严重的一次，且仍可能继续流行一段时间。如果出现持续高热、伴有剧烈咳嗽、呼吸困难等重症倾向，应及时就诊。普通感冒一般体温不超过38℃，没有高热，也不觉得肌肉酸痛，可在家休息或对症治疗。

病毒是否发现新变种？

一些患者反映，此次流感病程漫长，迟迟不见好转，有民众质疑流感病毒出现了变种。

专家：今年我国整体的流感流行水平明显高于往年，是近几年来流感流行最为严重的一次。我国流感病毒监测结果显示，今年流行的流感病毒未发现影响流感病毒传播力、疾病严重性和耐药性的变异。

班级集体流感中招？

记者了解到，广东省近期流感集中暴发场所都在学校，且以小学为主，其中广州天河区一小学流感暴发，最多的一个班级就有近20人疑似感染流感。

专家：幼儿园、学校要落实晨午检制度，出现聚集性疫情时，学校应尽早对患儿采取隔离措施，建议患儿居家休息，避免其与班级内其他同学接触，减少疾病传播。当家长带有流感症状的患儿去医院就诊时，应同时做好患儿及自身的防护（如戴口罩），避免交叉感染。

大医院挂不上号？

记者在医院采访发现，一些家长由于担心，孩子一发烧就着急去三甲医院挂急诊，导致一些三甲医院儿科急诊量剧增，往往排好几个小时队才能就诊，有的孩子甚至没等到看上病就烧到抽搐晕厥。

专家：急诊通道应该优先让给急症患者使用。流感和普通感冒是有区别的。流感多由甲型或乙型流感病毒引发，与季节相关，北半球通常在每年10月至次年5月间流行，2月为高峰。流感的全身症状出现较快，比普通感冒重。一般出现突发高热、咳嗽、寒颤、严重的疼痛或胸部不适，还可能引发严重健康问题，如肺炎、细菌感染等并发症。5岁以下儿童（尤其是2岁以下婴幼儿），易于发生严重并发症。因而一旦出现持续高热、伴有剧烈咳嗽、呼吸困难、神志改变、严重呕吐与腹泻等重症倾向，应及时就诊，并在医生指导下服用抗病毒药物。

而普通感冒与季节无关，全年均可发病，症状包括打喷嚏、流鼻涕，很少发热和寒颤，乏力症状不明显，通常不引起严重的健康问题。没有高热，也不觉得肌肉酸痛，可在家休息或对症治疗。新华社记者 陈聪 王宾 肖思思