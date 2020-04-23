新冠病毒像流感病毒一样常态化流行？专家：存在可能性但概率较低

人民网北京4月23日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国科学院微生物研究所研究员施一表示，就目前实际情况看，虽然我国付出了巨大努力，已有效控制了新冠肺炎疫情。但只要疫情在世界范围内存在，对人类的威胁就不能解除，很难说在短期内结束。

施一提出，新冠病毒像流感病毒一样常态化流行，有专家认为存在可能性，但发生概率较低。流感病毒具有高变异性、高传染性的特点，例如今年人群对流感免疫，但明年流感病毒可能发生变异，产生新毒株导致再流行。目前没有发现新冠病毒具有流感病毒的高变异性，因此常态化的可能性不太大。也有专家认为新冠病毒传播能力高，已有四种冠状病毒为季节性流行，新冠病毒形成季节性流行，有一定可能性。但无论发展趋势如何，随着疾病防治技术的发展、有效药物的发现，新冠疫苗的成功研发，必将帮助人类取得抗击疫情的最终胜利。

对于新冠肺炎是否会变成慢性病，施一表示，专家经分析认为，从目前研究和临床实践看，所知新冠病毒主要在呼吸道复制，慢性携带不太可能。从其同类（如引发SARS和MERS）的两种冠状病毒看，尚未观察到感染者持续带毒。从我国几万名新冠恢复者来看，也未观察到长期带毒迹象。因此，目前的知识认为，个体感染新冠病毒后长期带毒的可能性极小，其慢性化的免疫学和病毒学研究证据现阶段也尚未得到证明。

“新冠病毒是一个全新的病毒，人类对新冠病毒的认识还在持续不断深入。下一步我们将持续深化科研攻关，一方面要持续加强对病毒的监测，深入揭示病毒本质和流行规律，密切关注病毒变异情况；另一方面，要积极研发疫苗和有效药物，为从根本上防控疫情提供强大的科学支撑。”施一说。