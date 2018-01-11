我国儿童I型糖尿病20年增加4倍

我国是全球糖尿病患者最多的国家，患者总人数高达1.1亿，其中I型糖尿病，又名胰岛素依赖型糖尿病，患者总数近千万。据悉，由国家卫生计生委医政医管局支持、中华医学会发起并指导、中华国际医学交流基金会资助、全国13个地区505家医院共同参与的“2010年～2013年覆盖全年龄段的中国I型糖尿病研究”最新结果显示，中国全年龄段I型糖尿病发病率为1.01/10万人，其中0～14岁儿童发病率为1.93/10万，15～29岁人群发病率为1.28/10万，30岁及以上人群发病率为0.69/10万。

研究显示，中国仍然是全球I型糖尿病发病率最低的国家之一，但过去20年间，15岁以下儿童发病率增加近4倍，且新诊断的成年I型糖尿病发病人数也不可小觑。该研究是全球首个国家层面的全年龄段I型糖尿病发病特点和规律研究。《英国医学杂志》（BMJ）网站和美国科学促进协会网站1月4日同期发表了该研究成果。

I型糖尿病多发于儿童青少年人群，但可发生于任何年龄，需终身依赖胰岛素治疗。上世纪90年代研究提示，中国是全球儿童发病率最低的国家之一，仅约0.6/10万。此后，全球多国研究提示儿童青少年I型糖尿病发病率持续上升，但缺乏成人发病情况数据。

为深入了解我国I型糖尿病整体发病情况，时任中华医学会糖尿病学分会主任委员的翁建平教授牵头，与国内内分泌糖尿病领域和儿科领域专家一起共同开展了这一全国性研究。样本量为1.33亿人，调查范围约占中国总人口数的10%，包括6%的15岁以下儿童青少年。研究共收集到5018例新发I型糖尿病病例，其中65.3%患者年龄在20岁以上。

研究结果显示，中国每年有1.3万例新发I型糖尿病，其中超过9000例在15岁以上的人群中。大部分新发I型糖尿病是在成年诊断出来的。0～14岁儿童青少年I型糖尿病发病率与纬度显著相关，北方比南方发病率高，但在15岁以上人群发病率与纬度变化无关。这可能与基因、环境因素有关。

朱大龙教授表示，中国人群I型糖尿病患病率虽然较低，但是中国人口基数比较大，I型糖尿病患者的数量很多，因此这个研究项目非常有意义。他介绍，病因诊断在我国还比较困难，免疫抗体的检测没有规范化。I型糖尿病诊疗重在管理，从发达国家经验来看，从诊断、监测、治疗、患者教育到患者的自我管理如果能环环相扣，落到实处，可以让病人生存30年、50年或者更长时间。而患者管理涉及诊断、抗体标准化、数据推广、临床经验等因素，其中通过媒体把医学术语传达给患者、患者家人及公众是很重要的一环，可提高患者自我管理的水平，并为患者提高生活质量创造良好的环境。

翁建平教授介绍说，欧美日澳等很多国家都有I型糖尿病研究数据，而我国原来是没有的。1988年、1996年，中国开展了一部分研究，当时数据是非常有限的，由22个城市的部分医院自己上报，数据质量也难以保证。“要做好I型糖尿病的防治工作，我们首先要弄清楚中国有多少病人，这些病人谁在管，是不是有可能管得更好一些，否则政府有关部门就无法针对性地制定措施。为了提高管理效率，我们开始了这个研究项目，我们发现被调查人群诊断时，急性并发症比例高，诊断人群半年内糖尿病酮症酸中毒发病率高达40%。这一数据提示我们，我国I型糖尿病患者大多诊断太晚，需要提高早诊率。”翁建平教授说。

翁建平教授表示，由于医保不覆盖患者监测血糖的费用，很多患者不扎手指测血糖，用胰岛素的剂量相当盲目，不仅容易产生低血糖，也影响整个病情控制。这不是高科技能够解决的，需要保障政策能够跟上，帮助病人克服心理恐惧。

该研究更新了全球糖尿病地图中的中国儿童起病I型糖尿病发病率，也填补了成人起病I型糖尿病发病率的空白。研究者认为，中国I型糖尿病增加速度快，亟待加强该领域的研究。在关注儿童青少年I型糖尿病的同时，成人起病的I型糖尿病也不容忽视，急需得到关注并给予相应的卫生资源，以改善患者健康状况。