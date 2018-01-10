今年的冬天流感为何这般“来势汹汹”

2017年入冬以来，我国流感活动水平上升较快，很多人感觉今冬流感“来势汹汹”。国家卫生计生委医政医管局副局长焦雅辉9日就此回应说，今冬流行的优势毒株已有多年未成为优势毒株，导致人群缺乏免疫屏障，易感人群增多，这是造成今冬疫情高发的原因之一。

中国国家流感中心最新数据显示，2017年第52周，我国南、北方省份流感活动仍均处于冬季流行高峰水平，且仍呈现上升趋势。目前检测到的主要流感病毒为乙型Yamagata系病毒。

焦雅辉在当天举行的国家卫计委新闻发布会上说，今冬流行的流感病毒未发现影响流感病毒传播力、疾病严重性和耐药性的变异。现有的神经氨酸酶抑制剂，比如奥司他韦（达菲）等抗病毒药依然是有效的。

据了解，国家卫计委已组织专家制定了《流行性感冒诊疗方案（2018版）》，要求对老年人、儿童、孕妇、有基础性疾病的重点人群要及时治疗和使用抗病毒药物，对重症患者要集中收治到具备条件的医院，派驻省级专家到医院加强指导。

虽然流感病毒“来势汹汹”，但中国疾病预防控制中心有关专家指出，总体上，近期全国的流感病毒活动仍处在较高水平，但各地区流行水平和高峰时间会有所差异，预计多数地区随着学校和托幼机构放寒假，季节性高峰将出现回落。

根据有民众反映有医院很难开到奥司他韦等抗感冒病毒药的问题，国家卫生计生委医政医管局副局长焦雅辉回应说，从当前来讲，我国抗病毒药物的供应保障充足，已要求全国医疗机构紧急采取临时采购措施，保障抗病毒药物供应。

焦雅辉在新闻发布会上说，当前对于普通流感的治疗有口服药物奥司他韦（达菲），还有扎那米韦吸入粉雾剂，这两年我国又研制成功了对于重症流感患者使用的、可以静脉治疗的帕拉米韦。我们近年来在抗病毒治疗领域有了很强的底气，能够保障患者的安全。

中国疾病预防控制中心有关专家也表示，奥司他韦等神经氨酸酶抑制剂是流感的有效治疗药物，早期尤其是发病48小时之内应用抗流感病毒药物能显著降低流感重症和死亡的发生率。

焦雅辉说，我们注意到一些医院在流感高峰期开不到相关药品的情况，我们要求全国医疗机构紧急采取临时采购的措施，采购包括奥司他韦、扎那米韦和帕拉米韦在内的抗流感病毒药物。

据了解，国家卫计委要求各地卫生计生部门为医疗机构开启抗病毒药临时采购通道，保证医疗机构相关药品供应充足，不能够以任何理由影响患者对药品的获得。

世卫官员：北半球流感季可能形势严峻

据新华社电 目前北半球许多温带国家进入季节性流感高发季，世界卫生组织“全球流感规划”主任张文庆8日在接受记者书面采访时指出，基于流行毒株和疫苗推荐分析，北半球此次流感季可能形势严峻。