天气干燥，鼻出血怎么办？

受访专家/中山大学附属第三医院耳鼻咽喉头颈外科教授 杨钦泰

天气一变得干燥，皮肤也变干了。鼻出血是常见的急症，常见原因首位就是鼻腔干燥，此外还有过敏、鼻腔异物、血液系统疾病、肾脏疾病以及饮食偏食等。由于鼻出血经常突然发生，容易令人手足无措。突然鼻出血怎么办？中山大学附属第三医院耳鼻咽喉头颈外科教授杨钦泰为你支招。

止血，仰头和塞纸都不对

很多家长一看见孩子鼻出血，第一时间会叫他们赶快仰头，或者拿些餐巾纸紧紧地把鼻孔塞住。但是这两种民间人们最常用的止血办法都是错误的，因为当孩子鼻出血的时候仰起头来只是不让鼻血滴在衣服上或者地上，方便清理，而对止血没有一点帮助，因为仰头后，虽然不再看到鼻血流出，但是鼻血却没有止住，而且鼻腔和咽后壁是相通的，所以鼻血会沿着咽后壁流向消化道刺激胃黏膜造成呕吐，严重的时候甚至流向气道，引起窒息。

那为什么用餐巾纸把鼻孔堵住也不行呢？因为纸巾堵塞深度不够，而且压力通常也不够，不能达到压迫止血的效果，并且纸巾未经消毒，很容易诱发感染。所以当出血量大的时候，自行使用纸巾堵塞鼻孔是不可行的，反而可能会延误病情。

正确的应急处理方法

杨钦泰教授说，儿童鼻出血部位大部分是位于鼻中隔前下方的黎氏区，所以最简单而又有效的方法就是按压这个黎氏区。

具体方法：患儿坐位或者站位，头部略前倾，用手指按压出血侧鼻翼或者捏紧鼻翼10~15分钟，张口呼吸，同时令患儿吐出口内血液，避免误咽。如果孩子比较小的话，由家长负责完成按压动作。

■提醒：

1、上述的指压止血法需要按压时间持续10~15分钟，期间不能按压几分钟看一下，仍在出血再接着继续按压，这样一按一松，是没有止血效果的。

2、 鼻出血量不大的情况一般都没什么大问题，只要止血即可，但是需要注意止血过程中孩子的面色有没有苍白、心跳加速、身体皮肤有没有突然出现的淤斑出血点，如果有要及时送医。

3、记得头要前倾，别后仰。

4、还有一种止血方法就是在额头放冰袋，其原理是用冰收缩血管，达到止血的目的，但是这种方法只能应付少量的鼻滴血，起效较慢，且冰块不是随手能拿到，有条件的可以试一下。

■Tips：

冬季灰霾天人们常常会感觉鼻孔痒不舒服而喜欢用手指去挖，由于天气干燥，特别容易导致鼻黏膜破裂而出血，这时鼻腔局部应用凡士林软膏或者薄荷油都有一定的预防和治疗效果。