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靠按压止血能救命吗

武汉钢铁（集团）公司第二职工医院外科主任医师 纪光伟

2019年07月29日09:02 来源：健康报网

外伤出血，人的第一反应就是按压止血，这是人的本能反应。日前，香港演员任达华在广东参加活动时被一男子刺伤左腹部，并划伤手指。当时，任达华紧紧捂住出血的伤口，他的这个动作，却被“大做文章”，称这个动作救了他，因为他使用了外伤急救的经典方法——哪里出血按哪里。事实上，这种说法只适用于一部分外伤，而任达华恰巧做对了。

据报道，任达华的伤情是左腹部有两道3厘米的刀伤，穿透腹壁，腹部CT提示有轻微气腹，手指有划伤。由于没有内脏损伤，腹壁的伤口一般不会大量出血，按压会减少出血量，但由于及时送医，不按压也不会危及生命。因此，对任达华的伤情来说，是否按压不是救命的关键。

其实，就是肝、脾等内器官发生了损伤，腹壁的按压只能阻止血液经腹壁外流，并不能阻止破裂器官的出血，这些血都留在了腹腔内，就是所谓的内出血。腹腔内可以容纳数千毫升的血液，因此按压腹壁是救不了命的，那种认为哪里出血按哪里的说法，对一般外伤可以，儿对胸、腹部脏器损伤是没有止血效果的。因为腹壁损伤出血量一般不会太多，但内脏器官损伤出血一般量是很大的，并可危及生命。

肢体或头面部出血，按压止血效果比较好，尤其是大血管的损伤，按压止血效果确切。特别是肢体的血管，按压止血可以救命。

因此，任达华得救不是按压止血，而是幸运没有伤及重要的内脏器官。我们不反对腹壁按压，毕竟可以减少血液外流，减少人们的恐慌，但腹部外伤要靠按压救命，不靠谱。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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