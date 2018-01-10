关于银屑病，需要知道六个“不”

银屑病是一种常见的慢性、复发性皮肤病，主要表现为皮肤红斑，其上覆有多层银白色鳞屑，故而得名“银屑病”。银屑病属于复杂疾病，目前尚无特效或根治办法，多数患者每年发作（多为冬季复发或加重而夏季减轻），属于“世界级难题”。

银屑病有四型

银屑病是一种严重影响患者身心健康的疾病。据中日友好医院皮肤病科主任崔勇教授介绍，银屑病并不罕见，1984年全国流行病学调查显示患病率约为0.123%；而近年来数据显示，我国银屑病患病人数约为600万。

银屑病的病因尚不明确，目前认为与遗传因素和环境因素有关。银屑病存在家族聚集性，有家族史的个体，患病的概率高于普通人群，我国研究人员已经发现数十个与银屑病相关的易感基因，银屑病的总体遗传度为30%。崔勇教授介绍，银屑病存在多种诱发和加重因素，其中烟酒和潮湿环境最为重要，此外还有感染（特别是咽部链球菌感染往往是首次发病的诱因）、心理压力和外伤等。

银屑病可分为寻常型、脓疱型、关节型和红皮病型。寻常型银屑病最为多见，超过90%的患者为此型，而其他三种特殊类型银屑病多由寻常型银屑病治疗不规范转化而来。不同类型银屑病应采取不同的治疗方法。寻常型银屑病常用的系统用药包括维A酸类药物、中成药以及生物制剂，外用药包括维A酸类、糖皮质激素、维生素D3衍生物等。崔勇教授特别提醒，对于寻常型银屑病患者而言，应强调不可随意滥用糖皮质激素，一方面是由于激素的严重不良反应；另一方面如果使用或减停不当，容易导致病情加重或出现特殊类型银屑病。

规范治疗有三“不”

崔勇教授提醒，一旦发现自己出现疑似银屑病的皮肤表现，应及时到正规医院进行诊断和规范化治疗。同时在治疗过程中牢记三“不”。

首先，不要随意乱用、滥用药物。银屑病目前无法被治愈，需要终身治疗，银屑病治疗目的是在发病期间控制病情，更要考虑风险与受益比，应避免乱用药、滥用药，一定要接受医生的专业指导。治疗银屑病常用的维A酸类药物，除存在肝功能损害、血脂增高等不良反应外，还有致畸性，育龄期男性、女性均应慎用，或使用后6个月至2年内避免生育。崔勇教授指出，某些轻症患者和特殊时期患者（如妊娠和哺乳期妇女），更要考虑治疗方案的安全性和温和性。

目前，银屑病治疗思路已经从“药物治疗为主、物理疗法为辅”向“药物治疗与物理治疗并重”转化，物理疗法（如窄波紫外线疗法、准分子激光疗法、温泉浴疗法等）正受到越来越多的关注。

其次，不要随意频繁更换医生。银屑病有进行期、静止期、退行期等不同阶段病程，皮损在接受治疗后也会有相应变化，不同时间节点需要不同药物，因此需要医生定期随访，根据病情的变化，进行综合治疗和个体化治疗。崔勇教授指出，患者通常不具备系统、专业的医学知识，因此一定要寻求专业医生的帮助；而且建议患者尽量确定相对固定的医生长期随访，因为这样更有利于医生了解病情发展和变化，有助于制定适用于患者的治疗思路，病才不会被治“乱”。

第三，不要轻信“秘方偏方”。银屑病患者需要正确认识疾病，并且在专业医生帮助下，积极面对和应对疾病的发生发展。目前医学水平下，银屑病无法完全治愈，因此千万不要轻信所谓的“特效药”“一次治愈，永不复发”等虚假宣传。

现代研究已经表明，适当的皮肤保湿有助于控制银屑病。此外，在日常生活中，患者应戒烟戒酒，保持环境的干燥，保持心情舒畅；同时进行适度的身体锻炼，使身体保持在较为平衡的状态。

正确认识有三“不”

银屑病可以发生于全身任何部位，如发生于头皮、面部等外露部位常给患者带来非常大的精神压力，患者的社交、家庭生活、工作都会受到影响。公众要加强对银屑病的认识，关爱银屑病患者，让银屑病患者重拾自信。此外对于银屑病还有几个问题须认清。

不传染。遗传、环境等因素可能会造成银屑病发病，但是可以肯定的一点是银屑病不会传染。公众完全没有必要担心因接触银屑病患者而受到传染。

不致残。银屑病主要累及皮肤黏膜，一般不影响患者的重要脏器，因此对个体健康没有严重损害。

不可治愈。银屑病易复发，目前尚无法治愈。患者应科学认识疾病，积极配合医生治疗，平稳地度过每次病程，不要因治疗不当而加重病情。