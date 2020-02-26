“银屑·开讲啦”大型银屑病科普系列活动正式上线—特殊时期给您特殊的爱
致广大银屑病病友：
虽然疫情将我们隔离在家，但是隔不住的是我们之间的关爱。在此特殊时期，由中国红十字基金会发起的“关爱馨生·喜悦同行”项目，特联合人民网、人民健康网、牛吧新媒、银屑病病友互助网等多方平台，邀请银屑病大咖专家为广大银屑病病友带来系列线上科普宣讲《银屑开讲啦！》，希望帮助银友们更好地认识自身疾病，更有效地进行自我护理，为患者加油，为中国加油！
关于银屑病，你是否知道
银屑病有几种类型？
临床上将银屑病分为四大类：寻常型银屑病（最常见，包括斑块型银屑病和点滴型银屑病）、红皮型银屑病、脓疱型银屑病、关节型银屑病。
银屑病会传染吗？
银屑病是一类自身免疫性疾病，患病原因与自身免疫系统有关，不是因微生物引起的感染性疾病，因而并没有传染性。
银屑病有办法治愈吗？
目前，银屑病还无法被治愈。但是，患者若经过适当治疗，坚持合理用药，保持有利于病情的生活方式（作息、饮食、锻炼等），可持续控制皮损，提高生活质量。
关于银屑病，你是否还知道
为什么会得银屑病？
银屑病会遗传吗？
什么程度算是中重度银屑病？
银屑病有哪些治疗方式？
那种治疗方案更有效更适合？
生物制剂是什么？要不要用？如何使用？
网上查阅，信息繁杂，费时又费力？
关于银屑病的那些疑惑，来《银屑开讲啦！》听专家为你解答，带你“银”难而上，走出误区，看清银屑病！
第一期
2.27周四 13:00-14:00
银屑病皮损清除不再难
首期特邀专家耿松梅主任，将带你初步认识银屑病，揭秘为何“皮损清除不再难”。
耿松梅 主任医师 西安交通大学二附院皮肤病医院
教授，博士生导师
西安交通大学二附院皮肤病医院常务副院长 ，科主任
中国医师协会皮肤病分会常委
中国医师协会皮肤病分会罕见遗传病专业委员会组长
中华医学会皮肤病分会治疗学组委员
陕西省医师协会皮肤科医师分会会长
任《中国皮肤性病学杂志》副主编
《临床皮肤科杂志》、《国际皮肤性病学杂志》编委
第五届中国医师协会皮肤分会“优秀中青年医师奖”
第八届陕西省青年科技奖等， 第十届中国医师协会皮肤科分会优秀论文一等奖
主持国家自然科学基金3项
副主编《危重皮肤病救治》（人民卫生出版社）、《皮肤病理与临床》（世界图书出版社）等
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