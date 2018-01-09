高血压是持续血压过高的疾病，会引起中风、心脏病、血管瘤、肾衰竭等疾病，高血压是一种以动脉压升高为特征，可伴有心脏、血管、脑和肾脏等器官功能性或器质性改变的全身性疾病，它有原发性高血压和继发性高血压之分。

清远市人民医院胸心五区主任蔡凯介绍说，心脑血管疾病是危害我国人民生命健康的主要疾病，其致死致残率已经超过恶性肿瘤，引起心脑血管疾病的原因很多，高血压就是其罪魁祸首之一。只要早期发现并积极治疗高血压，就可以大幅度降低心脑血管疾病的发生率。高血压可以通过以下多种途径引起心脑血管疾病以及肾脏、眼和下肢等多种并发症。

相关数据显示，2012年我国18岁及以上成人高血压患病率为25.2%，也就是说，每4个成年人当中就有一个高血压。而在2002年这个数字还是18.8%，由此可见，我国高血压患病率呈上升趋势。

据了解，高血压病几乎是一种没有症状的疾病。只有当血压高得很危险时，才会出现头痛、心悸，全身不适等症状。高血压病呈现“三高三低”特点：“三高”即高发病率、高致残率、高死亡率；“三低”即低知晓率、低控制率、低服药率。

蔡凯表示，高血压病对人体的危害绝不亚于癌症，是严重威胁人类生命健康的三大病症之一，如不及时治疗，将导致一系列心、脑、肾等重要器官并发症的发生和发展。心、脑、肾、眼底这些器官因为血管丰富，所以又被称为高血压病的“靶器官”。如果血压得不到很好的控制，血压波动，则这些“靶器官”会受到严重影响，甚至出现心肌肥厚、冠心病、心力衰竭、肾功能衰竭、尿毒症、脑出血、眼底出血引起的失明等多种致残、致死的疾病。

事实上，很多市民对高血压认识存在很多误区，比如说，吃了药后血压恢复到正常值，然后立马停药；头不痛不晕，自己就没有高血压；听说某位邻居用了某种降压药，自己也想方设法买回家服用……蔡凯表示，由于对高血压不够重视，导致这些误区层出不穷，需要逐个纠正。

因此，患高血压的朋友一定要放弃幻想，认真对待，在正规医院医生的指导下进行长期治疗。该用药就一定要坚持用药，这样能够有效避免高血压缩导致的心梗、脑梗、脑出血、肾衰等严重后果，切勿相信那些虚假广告，即便正规报刊上的广告也常有很大水分。

蔡凯说，目前，治疗高血压主要措施有三种。一是生活方式干预，通俗地说就是少吃、多动、别长胖、少吃盐、少喝酒、生活规律、精神放松，做到这些可以一定程度上降低血压，一些轻度高血压患者可以暂时不用药物治疗。二是药物治疗，这是控制高血压的主要手段，多数高血压患者需要长期用药把血压控制在合理范围内。第三种治疗措施是器械治疗，例如肾脏去脚杆神经术、颈动脉窦刺激装置等，这些治疗方法仍处于研发阶段，其远期效果尚不明确。