Ⅰ型糖宝宝20年增加近4倍！15岁以下最易中招

“过去20年间，我国15岁以下儿童发病率增加近4倍，新诊断的成年Ⅰ型糖尿病发病人数也不可小觑。”中华医学会糖尿病分会前任主任委员、中山大学附属第三医院翁建平教授透露。

翁建平介绍，该结论是基于“2010年—2013年覆盖全年龄段的中国Ⅰ型糖尿病研究”项目得出的。结果显示，中国全年龄段Ⅰ型糖尿病发病率为1.01/10万人，其中0—14岁儿童发病率为1.93/10万，15—29岁人群发病率为1.28/10万，30岁及以上人群发病率为0.69/10万。

该研究是全球首个国家层面的全年龄段Ⅰ型糖尿病发病特点和规律的研究。《英国医学杂志》网站和美国科学促进会网站1月4日同期发表该研究成果。

0—14岁儿童青少年Ⅰ型糖尿病发病率与纬度显著相关，北方比南方发病率高，但15岁以上人群发病率与纬度变化无关。这可能与基因、环境因素有关。

中华医学会糖尿病学分会候任主任委员、南京大学附属鼓楼医院内分泌科朱大龙教授表示，病因诊断在我国还比较困难，免疫抗体的检测没有规范化。Ⅰ型糖尿病诊疗重在管理，从发达国家经验来看，从诊断、监测、治疗、患者教育到患者的自我管理，如果能环环相扣，落到实处，可以让病人生存30年、50年或者更长时间。

复旦大学附属儿科医院内分泌遗传代谢科主任罗飞宏介绍，1型糖尿病患者因其胰岛素分泌功能遭到绝对破坏而不得不终身依赖胰岛素治疗。目前具体原因无法确定，但环境变迁、饮食结构、化学污染、消费方式等都可能导致人体胰岛β细胞受损并发展为1型糖尿病。

早在上个世纪90年代的芬兰，研究者们提出了母乳替代食品过早被婴儿食用使婴儿患1型糖尿病的风险增加的理论。婴幼儿消化系统发育不成熟，难以将外源性牛奶、奶粉很好地转化吸收;而牛奶、奶粉等动物乳制品中动物的胰岛素、酪蛋白等成分也会在食用过程中进入婴幼儿体内使婴幼儿产生糖尿病免疫反应。这些原因都会对婴幼儿脆弱的内分泌系统造成紊乱，诱导引起1型糖尿病的发生。这一原因也得到既往研究的确认。

“1型糖尿病给儿童带来的不仅是身体的不便，严重高、低血糖会使患儿认知能力下降，而常年注射治疗也会产生难以想象的麻烦和痛苦，有的甚至会发展成抑郁和精神障碍。”武汉同济医院儿科主任罗小平说，因身患1型糖尿病自暴自弃乃至选择轻生的青少年并不鲜见，“让人非常心痛。”

罗飞宏建议妈妈们能尽量把添加辅食的时间后延，“让儿童的消化系统和免疫系统得到充分的发育。”而两位专家同时呼吁，希望大家对1型糖尿病患者给予宽容和关爱，让他们像正常人一样成长和生活，正常地参与社会活动。