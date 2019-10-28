糖尿病的类型及发病机制
Ⅰ型糖尿病：Ⅰ型糖尿病是由于胰岛β细胞功能衰竭，胰岛素分泌绝对不足造成的。
Ⅱ型糖尿病：Ⅱ型糖尿病主要以胰岛素抵抗为主，然后慢慢可能出现胰岛素分泌不足，占全部类型糖尿病的90%以上。
Ⅱ型糖尿病的发病年龄大多在40岁以上。多数患者体重超重或肥胖。
Ⅱ型糖尿病起病比较缓慢、隐匿，很多病人是在体检或检查其他疾病时被发现患有糖尿病的。
其他特殊类型糖尿病：特殊类型的糖尿病可能存在基因缺陷、遗传缺陷，由内分泌疾病引起，比如内分泌科会有生长激素瘤、库欣综合征、甲状腺功能亢进引起血糖升高，还有一些药物的影响，一些外分泌疾病
妊娠糖尿病：是指在怀孕前没有，而怀孕后才引发的糖尿病，它是由于妊娠期一系列生理变化造成糖代谢异常而引起的。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn