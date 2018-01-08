小腿发黑，原来是血管堵了

受访专家： 清华大学附属北京清华长庚医院血管外科主任 吴巍巍

吴巍巍，主任医师，清华大学附属北京清华长庚医院血管外科主任，北京医师协会血管外科医师分会副总干事及青年医师委员会主任委员

老陈今年55岁，半年前查出了左下肢静脉血栓，因为不疼不痒，就没有吃抗凝药。半年后，他的左小腿肿了起来，皮肤已变黑，长了溃疡，这才觉得不妙，在家人陪同下来到医院。“如果再严重下去，很可能面临反复感染、溃疡难愈甚至截肢的风险。”接诊的北京清华长庚医院血管外科主任吴巍巍说。

老陈患的是典型的“静脉血栓后综合征”，可以理解为静脉血栓的后遗症。下肢深静脉血栓形成后，未得到及时治疗或治疗不彻底，血栓在深静脉内滞留，造成肢体静脉回流障碍、血液逆流，继而小腿深静脉高压淤血，静脉瓣膜破坏，血液逆流，出现下肢水肿；淤血组织缺氧、代谢产物堆积、组织营养不良，导致皮肤缺营养。静脉血栓后综合征具体表现为肢体沉重、不适，久站或活动后加重；肢体肿胀，肌张力增大，浅静脉扩张，小腿皮肤变黑、增厚、粗糙、瘙痒，甚至形成经久不愈的慢性溃疡。

针对老陈的情况，医生为他药物消肿、抗凝、换药，并且配合球囊扩张、支架植入，顺利开通了闭塞的左侧髂静脉，恢复了左下肢血流。20天后，老陈的小腿肿胀明显缓解，溃疡也愈合了。

吴巍巍表示，像老陈这样的病人，出院后还要继续进行康复治疗。可通过抬高患肢及穿戴弹力袜等压力治疗缓解症状，同时生活中做到以下几点，有助于预防静脉血栓复发：戒烟；低脂、高纤维清淡饮食；多喝水；适当肢体锻炼，促进血液回流；多吃果蔬，预防便秘。

防止出现后遗症的关键是根治静脉血栓。外伤、长期卧床、髂静脉压迫、肿瘤或者其他疾病导致的血液高凝状态下，容易形成静脉血栓。血栓刚刚形成时，与静脉壁结合疏松，此时容易脱落引起肺栓塞，有猝死风险。因此，一旦发现血栓，要及早进行治疗。（记者 杨 宇）