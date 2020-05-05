协和专家：依靠“三基三严”优良传统取得战疫胜利

人民网北京5月5日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京协和医院内科学系副主任严晓伟表示，目前为止，新冠肺炎没有针对性的特效治疗方法。在这种情况下，北京协和医院援鄂医疗队依靠“三基三严”，即基本理论、基本知识、基本技能，严格要求、严密组织、严谨态度，成为此次新冠肺炎疫情中取得胜利的基础。

严晓伟表示，在这次新冠肺炎疫情中，我们第一个要强调的就是建章立制。有规章制度和ICU流程作为预先准备，能够保证队员在紧急状况下的行动是正确的。

第二是根植协和的传统。包括早交班制度，交班后每个教授都要进入病房查房，到病人床边掌握一手资料，根据病人的病情变化做出会诊。在病房，值班医生分成一线和二线，24小时可与三线联系，保证病房的医疗质量。

第三是会诊制度。北京协和医院援鄂专家团队包括重症、呼吸、感染、心内科以及肾内科教授，多学科专家齐心协力解决疑难病人的问题，了解病情变化，作出适合病人个体化病情的评估，根据病情评估给出相应的治疗方案。

谈及全方位的个体化医疗支持，严晓伟着重讲到抗凝治疗。在武汉的ICU，大约有50%-60%的病人出现肢端发凉，有些病人的手指和脚趾甚至出现发黑、坏死，实际上是病人肢体缺血的表现。通过前线专家和协和后方血液科专家讨论会诊后，最后认为这是新冠病毒对血管内膜的损伤，以及新冠病毒引起的炎症风暴所造成的高凝倾向，抗凝的治疗非常重要。经采取抗凝治疗，病人肢端发黑和坏死的情况有明显缓解。（实习生武雯婧）