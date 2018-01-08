服药次数不能随便更改

很多患者嫌分次服药麻烦，常常自己更改服药次数，其中最常见的是把“每天3次”的改为“每天两次”，总量不变，以为效果一样。其实，这样做非常错误。

服药次数通常是根据药物的半衰期确定的，每种药物都有各自的半衰期，服药次数不尽相同，因此患者不能随意更改服药次数和时间。所谓半衰期，就是血药浓度下降一半所需的时间。根据半衰期的长短使用药品，可以保证血药浓度维持在最满意的治疗水平，同时又不致引起毒性反应。有些药物用特殊的工艺进行加工，制成了新型制剂，常见的有缓释和控释型的片剂、胶囊等，一般每天只服用2次，或每天1次即可。按照一定的时间间隔给药，可以使血中药物的浓度大致保持在一定水平，充分发挥药物的治疗作用，从而达到满意的治疗效果。

抗精神病药物和其他药物一样，必须适时补充，维持体内一定水平的血药浓度。抗精神病药物大多数每日服用2次~3次，但长效制剂每周或者每几周才使用1次，必须特别注意。

长效抗精神病药包括口服液和注射剂两种剂型。口服长效制剂只有五氟利多，口服一次持续作用时间为一周。临床上常用的注射长效制剂有氟奋乃静癸酸酯（三周效）和氟哌啶醇癸酸酯（双周效）等。如果患者自行缩短用药间隔时间频繁给药，就相当于增加了用药剂量，可能会加重药品不良反应，容易导致药物中毒。

由于精神症状临床表现较为复杂，精神科药物的使用必须密切结合患者的临床症状，因此患者应遵照医嘱，按时定量服药，这无疑也是早日康复的关键。