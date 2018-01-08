这6个茶饮可辅助降压

随着人民生活水平的日益提高，高血压、高血脂等“三高”疾病等代谢性疾病越来越多，除了饮食控制、运动锻炼和服用药物外，我们身边也常见一些“药食两用”的佳品，用来当作代茶饮，可以辅助降压治疗，口感也不错哟！大家不妨一试。

玉米须茶：玉米须有很好的降压、利尿作用，干、鲜品均可，每次用鲜品30克（干品酌减），开水冲泡代茶饮，一日两次。

荷叶茶：荷叶有降血脂、降血压的作用，对减肥亦有帮助，取鲜荷叶100克（干品30~40克）煎汤代茶饮，为一日量。

菊花茶：用白菊花3克，泡茶饮，一日三次。或白菊花、金银花、麦冬、甘草各3克，水煎代茶饮，降压、降脂效果更佳。

槐花茶：将槐树的花蕾晒干后，每次10克，开水冲泡代茶饮，有降压和保护血管的作用。

莲心茶：莲子心味苦，有清热、安神、降压的功效，适用于高血压引起的心中烦热、胃热口苦等，可用莲子心3克，开水泡服代茶饮。

山楂茶：生山楂有助消化、降血脂、降血压等作用，每次用两枚，或生山楂干数片，开水冲泡代茶饮。