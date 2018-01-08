15岁以下儿童Ⅰ型糖尿病发病率20年增加近4倍

“过去20年间，我国15岁以下儿童发病率增加近4倍，新诊断的成年Ⅰ型糖尿病发病人数也不可小觑。”7日，中华医学会糖尿病分会前任主任委员、中山大学附属第三医院翁建平教授透露。

翁建平介绍，该结论是基于“2010年—2013年覆盖全年龄段的中国Ⅰ型糖尿病研究”项目得出的。结果显示，中国全年龄段Ⅰ型糖尿病发病率为1.01/10万人，其中0—14岁儿童发病率为1.93/10万，15—29岁人群发病率为1.28/10万，30岁及以上人群发病率为0.69/10万。

该研究是全球首个国家层面的全年龄段Ⅰ型糖尿病发病特点和规律的研究。《英国医学杂志》网站和美国科学促进会网站1月4日同期发表该研究成果。

我国是全球糖尿病患者最多的国家，总量高达1.1亿，其中Ⅰ型糖尿病，又名胰岛素依赖型糖尿病患者总数近千万，好发于儿童青少年。

为深入了解我国Ⅰ型糖尿病整体发病情况，该研究在全国开展，样本量为1.33亿人，包括6％的15岁以下儿童青少年。研究共收集到5018例新发Ⅰ型糖尿病，其中65.3％患者年龄在20岁以上。

结果显示，中国每年有13000例新发Ⅰ型糖尿病，其中超过9000例在15岁以上的人群中。大部分新发Ⅰ型糖尿病是在成年诊断。0—14岁儿童青少年Ⅰ型糖尿病发病率与纬度显著相关，北方比南方发病率高，但15岁以上人群发病率与纬度变化无关。这可能与基因、环境因素有关。

中华医学会糖尿病学分会候任主任委员、南京大学附属鼓楼医院内分泌科朱大龙教授表示，病因诊断在我国还比较困难，免疫抗体的检测没有规范化。Ⅰ型糖尿病诊疗重在管理，从发达国家经验来看，从诊断、监测、治疗、患者教育到患者的自我管理，如果能环环相扣，落到实处，可以让病人生存30年、50年或者更长时间。