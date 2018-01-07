多翻身 才能睡个好觉

你每天早上醒来都神清气爽吗？其实，左右你睡眠好坏的是能否“熟睡”，而“熟睡”的关键在于“翻身”。正常人每晚睡觉时大约会翻身20次左右。睡眠状态中的翻身虽为无意识运动，但却能提高睡眠质量，促进身体健康，所以它是一种很重要的生理现象。“日本体育新闻社”近日就翻身在睡眠中的重要作用刊文，总结了3点益处：

调整皮肤温度。如果身体与寝具一直以同一面接触的话，这一面的皮肤就会聚集热量，由于紧贴寝具而导致皮肤无法正常排汗，不能很好的调节体温，导致皮肤温度升高，影响睡眠的深度，使你进入浅睡状态。睡时翻身可避免一面皮肤温度过高，消除不舒服的感觉，帮你维持深度睡眠状态。

促进血液流通。一直以同一姿势睡觉的话，身体对床垫施加了压力，而由体重产生的压力及重力会导致血液及体液循环不畅，特别是后背和臀部等易产生重力的部位。翻身则有助于改善血液及体液的循环，也可以调整血液的不均衡状态。让你享受更加舒适的睡眠。

调节睡眠周期。睡眠深度可以分为快速眼动睡眠（身体休息而大脑活动）和非快速眼动睡眠（身体和大脑同时休息）。睡时翻身可调节睡眠周期，使之进入良好的睡眠状态。如果没能掌握好睡时翻身的节奏，会导致睡眠周期紊乱，无法保证良好的睡眠。

因此， 睡时翻身可以缓解肌肉疲劳，矫正脊柱歪曲，同时也是健康睡眠不可缺少的。▲ （生命时报特约记者 田 鹤）