2020世界睡眠日大型睡眠科普活动启动会在北京举行

2020世界睡眠日大型睡眠科普启动暨“新冠疫情期间国人睡眠”白皮书新闻发布会于3月14日举办。

中国睡眠研究理事长黄志力教授表示，中国睡眠研究会十分重视科普宣传工作。在中国科协的指导下，世界睡眠日中国主题一经宣布，全国大型睡眠科普宣传活动即刻启动。此活动得到了医学界及睡眠产业界的积极响应，经过18年的不懈努力，“3.21”世界睡眠日科普宣传活动已经形成一种品牌效应，在社会各界引起共鸣。

据了解，中国睡眠研究会科普工作离不开众多单位会员企业的支持。慕思寝具作为单位会员企业之一，多年来与中国睡眠研究会联手发布睡眠大数据，开展多种形式的科普宣传活动，取得良好社会效益。2020年，双方再度推出“新冠肺炎疫情期间国人睡眠”白皮书，涉及疫情期间生活情况、疫情期间身心健康情况、疫情前后睡眠状况、疫情前后睡眠习惯、疫情过后国人对睡眠与健康的期望和举措等多方面。

慕思寝具总裁姚吉庆表示，新冠肺炎疫情引起了大众对健康的关注，长期“在床上”度过的假期，也引起了人们对睡眠问题的审视。众所周知，良好的睡眠是提升人体免疫力的关键因素之一。只有享受健康的睡眠，保持适当的运动，才能构建美好生活。因此，今年发布的《新冠肺炎疫情期间国人睡眠白皮书》，旨在引起大众对睡眠和健康的重视，希望帮助大众认识睡眠，获得更优质的睡眠体验。

中国睡眠研究会常务理事张斌教授对“新冠肺炎疫情期间国人睡眠”白皮书，进行深入解读。据介绍，此次调查旨在探索重大健康危机事件下国民身心健康状况与睡眠的内在关系。调查显示，全民宅在家期间，睡眠“保量不保质”。以前90%的人集中在20至24点就寝，而由于疫情宅家后，凌晨后就寝人数超过50%。深夜阅读兴趣加强，用睡眠时间刷资讯的人越来越多，深夜1-2点用户活跃度提升超过63%；大部分人意识到睡眠问题会对生活造成负面影响，希望通过一些举措来提升睡眠质量。

中国睡眠研究会副秘书长皮巍巍在对2019年科普工作进行总结进表示， 2019年“3·21世界睡眠日”中国主题发布会暨大型科普宣传活动期间，全国数百家医院和高校参与活动。2019年慕思携手中国睡眠研究会、新华社环球、作业帮、艾瑞咨询，通过调研和大数据分析，发布的《2019中国青少年儿童睡眠指数白皮书》引起社会广泛关注，共同呵护青少年儿童的健康睡眠，助力他们茁壮成长。

据悉，2020年中国睡眠研究会将以世界睡眠日中国主题为抓手，着力开展多项工作：即以“健康中国?睡眠行”为平台，开展贯穿全年的科普宣传活动；积极参加中国科协举办的科普周、科普日等各项科普活动；办好睡眠产业峰会暨睡眠产业国际博览会；联手扬子江药业开展针对社会大众的公益性科普患教义诊行项目活动。同时，进一步推动健康睡眠的科普宣传，提升睡眠障碍及焦虑障碍患者对疾病的认知，加强社会大众对于睡眠质量及精神卫生的关注。