中医诊所不能用西医，不妥

在中国，医学真正的优势在于中西医并存，且优势互补。只有把中西医都学好，才能造福国人。

针对一些中医诊所提供中西医或西医服务，国家卫计委近日发布《关于印发中医诊所基本标准和中医（综合）诊所基本标准的通知》（以下简称《通知》），规定了中医诊所的基本标准。

《通知》将“中医诊所”和“中医（综合）诊所”区分开来。中医诊所是指在中医药理论指导下，运用中药和针灸、拔罐、推拿等非药物疗法开展诊疗服务，以及中药调剂、汤剂煎煮等中药药事服务的诊所，中医药治疗率100%。中医（综合）诊所则是指以提供中医药门诊诊断和治疗为主的诊所，中医药治疗率不低于85%。

《通知》的颁布，显示了国家对中医发展的重视。但由于当前医学科学的西化趋势，中医教育也呈现西化，包括中医院校的机构设置、教学方法等基本照搬西医院校模式，教学内容也近一半的西医知识，导致现在中医院校培养出来的很多学生，基本上不能用中医的理论和方法治病，只能用一知半解的西医知识来应付工作。因为在中国，只要有医师资格，无论是中医，还是西医，都可以用中药和西药。所以，很多拥有中医资格的医生，基本上用的是西医的方法。再加上西医药物更挣钱，在中医诊所等医疗机构，中医似乎成了可有可无、装点门面的幌子，中医西化的后果就是中医名存实亡。

提出“中医药治疗率100%”的说法，不难看出相关部门对振兴中医的决心。但是否意味着中医诊所完全不能用西医的治疗方法呢？我看未必，因为只要求了中医药治疗率，并没有说不能用西医的方法。比如，前来就诊的病人既用了中药、针灸等方法，也用了西药，这样的中医药治疗率算100%吗？中医要振兴、要发展无可厚非，但限制中医用西医的方法确实是下策。

不仅如此，《通知》规定，中医诊所至少要有1名执业医师，具有中医类别《医师资格证书》或《中医（专长）医师资格证书》，并经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满3年，身体健康。我认为，中西医分类执业更是下下策，即拥有中医资格的医师不能用西医方法；有西医执业医师证的，不能用中医方法。虽然，这是倒逼学中医的人必须学好中医，进而改变当下中医有名无实的现状。但事实上，这种方法只对体制外中医和中医医疗机构才会收到效果，如果让体制内的中医和中医医疗机构都这么做，估计绝大多数体制内的中医院会面临倒闭。

在中国，医学真正的优势在于中西医并存，且优势互补。最理想的模式就是医生中西医都会，对不同的病人合理选用中西医方法，以达到疗效最好，副作用最少，成本最低，使用最方便的目的。因此，只有把中西医都学好，才能造福国人。（北京中医药大学教授、博士生导师 肖相如）