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代表委员共话中医药：补短板、建体系、抓机遇 以“疗效”推动中医药走向世界

2020年05月27日20:08 来源：人民网-人民健康网

5月21日、22日，全国政协十三届三次会议和十三届全国人大三次会议在北京开幕。政府工作报告部署今年重点工作时，再次强调了中医药之于民生的重要地位，也为今年的中医药工作指明了方向。

新冠肺炎疫情期间，中医药充分发挥了其在疾病预防、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用。促进中医药振兴发展，对于国家经济社会大局和保障民生而言具有深刻的意义。中医药战“疫”收获了哪些经验？中西医结合的中国方案有何亮点？如何传承中医药文化让中医药走向世界？针对这些问题，两会代表委员提出了自己的建议和观点。

总结中医药战“疫”经验

补齐国内重大疫情防控体制短板

“在抗击新冠肺炎疫情的过程中，中医药救治参与率达到了90%，在改善病状、缩短住院天数、减少轻症向重症的发展，以及减少重症向危重症发展等方面，中医药都显示出良好疗效。”全国政协委员、中日友好医院保健部主任张洪春表示，历史上在应对疫病的时候中医药都发挥了优势，并形成了一系列丰富有效的理论和实践经验。这次疫情，中医药虽发挥了特色优势，但中医药早期参与疫情防控仍缺乏有效的机制和措施保障，这是我国重大疫情防控体制待补的短板。

张洪春表示，新冠肺炎疫情防控已经进入常态化，不管是面对以后需要继续的疫情防控工作，还是未来其他可能出现的传染病疫情，要从制度机制上，把中医药融入到重大疫情防控体系当中，融入到整个重大疾病救治体系当中，确保中医第一时间了解疫情、全程参与。

“实践证明，中医药在重大疫情防控中可以发挥而且必将发挥重要作用，我们可以用中国的办法保护人民生命安全和身体健康。”

全国政协委员、中国工程院院士黄璐琦表示，要及时总结此次新冠肺炎救治中的经验，建立健全中西医协作的疫情防控长效机制，同时要加强中医药防治传染病人才队伍建设，按照中医药人才成长规律，建立院校教育与师承教育相结合的人才培养模式。

“人才，是医学发展的有生力量。要想发展中西医协同发展的医学模式，就必须拥有一批‘能中会西’的医学人才。”黄璐琦认为，中西医院校应携手探索中西医结合人才培养新途径，将全日制本科教育与研究生教育紧密结合，进行高等教育长学制、分段式、精英型培养改革，培养中医药经典理论扎实、临床实践丰富，西医学与传统知识兼备的中西医结合高层次、复合型人才。

构建中国特色医疗保健体系

发挥中西医结合“中国方案”优势

“新冠肺炎疫情期间，大量病人治愈出院的事实充分证明，中医与西医联手打了一场漂亮的战疫，中西医结合的构建给中国人民提供了具有‘中国特色’的医疗保健体系。”全国人大代表、中国工程院院士张伯礼表示。

“西医学和中医学是两个不同的医学体系，它们对疾病的认识和诊疗方法，以及治疗疾病的用药原则都不相同。”黄璐琦表示，中医是整体观，讲究系统思维、辨证施治；西医遵循还原论思路，各有所长，各有侧重。中西医结合不是简单的中医加西医、中药加西药，或是西医检查、中药调理。在突发新发传染病缺乏特效药和疫苗的情况下，运用中医药防治瘟疫的实践经验和技术方法，发挥中医药整体调节、提高免疫的作用，激发自身的抗病能力和康复能力，是一种有效的治疗策略。

“抗疫实践证明，中西医协同互补，不仅是全球抗疫的最佳医学模式，也或将成为人类生命健康领域的最佳模式，但是这一医学模式的发展还任重道远。”全国政协委员、广东省中医院副院长卢传坚表示，从目前的情况看，中西医的发展是不均衡的，中医类的医疗机构数量规模远远小于西医类机构，中医科学研究的科研投入明显低于西医科学研究，重大科研平台中的中医类平台数量寥寥无几，中医药类项目在科技成果奖励竞争上也举步维艰。

卢传坚说建议，要想中西医相互补充、协调发展，应该将中医和西医的发展放到同等重要的地位，在资金投入、硬件建设、政策引导、人才队伍、科学研究等方面享受同等的待遇，有公平竞争、共同发展的机会，共同为维护群众健康提供保障。

传承弘扬传统中医药文化

抓机遇以“疗效”推动中医药走向世界

“中医药既是中国传统治病救人的医药学思想和技术，又是中华传统文化精华的集中体现，其思想观念和实践方法都蕴含着深刻的中国哲学智慧。传承和弘扬传统的中医药文化，不但可以为振兴中医中药奠定深厚的文化基础，而且可以帮助人们更加深刻地认识中华优秀传统文化的精华，牢固树立文化自信。”全国政协委员、杭州师范大学原校长杜卫表示。

“中医药是中华民族的优秀传统文化，文化自信和文化的守正创新，应该从娃娃抓起。”全国人大代表、好医生药业集团董事长耿福能建议，将中医药文化系统纳入中小学课程，可根据小学阶段学生的特点和接受程度，在中小学教材中增加关于中医药文化科普的内容，主要以兴趣拓展与接触体验为主，具体形式包括中医药文化故事、中药种植介绍、中草药品种认识、食疗养生、保健等讲授与实践相结合的中医药文化教学内容。

“中医药具有‘简便廉验’的优点，振兴发展中医药，就是要让中医药深入基层，惠及民生。”全国政协委员、上海中医药大学教授吴焕淦表示，在此次新冠肺炎疫情中，中医药防病治病的优势和作用得到了各界的广泛认可，应当在此基础上，充分发挥中医药“五种资源”优势，在发展中医治未病特色、提升重大疾病防治水平、做强基层等方面狠下功夫。

“面对新冠肺炎疫情这场严重的全球公共卫生突发事件，‘中国方案’让世界认识到中医药的独特魅力，而‘疗效’也为中医药走向世界提供了新的历史机遇。”全国政协委员、广东省中医院副院长卢传坚表示，未来中医药走向世界应当从四个方面着力：一是医疗服务层面，要促进中医药在国际医疗服务领域的合法应用，充分发挥其维护健康的作用。二是在科学研究层面，要用现代技术呈现中医药研究成果，助推中医药进入国际主流。三是在技术标准和管理规范层面，要把握好我们对中医药的话语权。四是在市场竞争层面，确保中药在国际医药市场的合法地位，能参与公平竞争并受到当地法律法规的保护。

（高瑞瑞）

(责编：李轶群、许晓华)


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