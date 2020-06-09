张伯礼：发挥中西医互补优势 共同防治慢性病

人民网北京6月9日电 为推动中医药传承创新发展，助力中医药走向世界，7日下午，由人民网·人民健康和中国健康促进基金会、中华中医药学会主办，阿斯利康支持的第二届中医药国际化发展论坛暨“中医药助力心脑血管健康管理”全国启动会在人民日报社报告厅举行。会后，中央指导组专家组成员、中国工程院院士张伯礼接受专访时针对中西医结合防治慢性病及中医药国际化推广方面发表了观点。

发挥中西医互补优势 共同防治慢性病

“中医学的科学性不能用西医的科学标准来评价，因为它是两套医学体系。其文化背景、理论基础、研究对象、研究方法等都存在差异，这两套医学各自有各自的优势，可以互补，但不能互相取代。”张伯礼表示，从理论基础上来看，西医立足于解剖、生理、病理，注重的是人的器官、生理的功能和病理的变化，中医强调整体观念，从整体上把握人体健康状态，注重形神一体，功能平衡。

据张伯礼介绍，目前心脑血管疾病、高血压等慢性病已成为严重威胁我国居民健康的重大公共卫生问题，而中医和西医在防治慢性病方面各自有各自的优势。“西医的优势非常突出，即降压、降糖、止痛，其循证证据充分是不容置疑的。而中医的优势，主要体现在整体调理，改善功能，也可以减少西药的用量，克服西药不足，在改善临床症状方面有很大的优势，整体综合效应比较突出。为此在共同防治慢性病过程中，中医西医可以优势互补，从而实现1+1>2的效果。”张伯礼说。

“但一定要在医生指导之下用药，用药时一定因人、因时、因病制宜，药是治病的，但也能致病，药源性疾病在临床上是十分常见的，几乎四分之一的疾病是因为用药不当引起来的，所以在用药时要随时注意观察用药反应，进行必要的肝肾功能检查，遵守科学的用药知识。”张伯礼表示。

注重中医药的临床疗效 推动中医药国际化

“近年来，随着中医药发展不断取得进展，我国中医药行业在加强科研创新、制定行业标准、对接国际规则等领域不断深耕，逐渐摸索出中医药发展的路径，中医药走向国际，稳步推进，逐渐得到了国际社会的认可和接受。但中医药在国内外依然遭受一些人的质疑和抨击，这对中医药的推广来说，无疑是一种阻碍。当下，如何引导世人正确了解中医药，认识中医药的价值，是促进中医药发展的重要一环。”张伯礼表示。

张伯礼认为，中医药国际化发展，前提是世界需要中医药，关键是中医药的临床疗效。中医药学以整体观念为指导，追求人和自然和谐共生，倡导养生保健、个体化诊疗，受到越来越多外国人的欢迎。所以不是中医药非要走出去不可，而是世界需要中医药，这是前提。

“同时，中医药进一步走向国际，仍有两大问题需要解决。一个就是要提升中药材的品质，规范化种植，保证道地药材基本药效，生产无公害的中药材。第二个问题就是提供更多的临床有效证据。不仅需要通过现代医学研究它的作用机理，还需要拿出过硬的循证证据，这是中医药国际化的前提。”张伯礼表示。

“中药国际化不能着急，人家需要，我们有条件支持，才能做好。推动这项工作，还需要苦练‘内功’，把中医药研究的功课做好。要让中医药更好地为人类健康服务，需要用科学的证据展现中医药的疗效。”张伯礼说。