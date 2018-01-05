干燥冬天，鼻子出血不要小觑

时至今日，无雪的北京更加干燥了。相对于其他季节，冬季气候干燥寒冷，鼻腔黏膜变得干燥脆弱，鼻出血的现象相对比较常见。那么是什么原因引起的鼻子出血呢？在哪些情况下容易引起鼻子出血？当鼻子出血时有哪些急救措施呢？反复鼻出血会有什么危险？

据流行病学调查，75％的人一生中至少有过一次鼻出血，其中仅10％找过医生，因鼻出血死亡者也屡有所闻，因此尽快、有效地控制鼻出血无论是对病人还是对医生来讲，都是一个重要的问题。

鼻子出血的原因有几个？

局部原因：25%～50%的鼻出血为鼻腔局部原因引起。

1.鼻腔炎症：急性鼻炎、干燥性鼻炎、萎缩性鼻炎等鼻及鼻窦非特异性炎症为鼻出血常见原因。结核、梅毒、麻风等特异性炎症，均可引起血管扩张或黏膜糜烂、溃疡、肉芽肿形成，也常发生鼻出血。

2.外伤：鼻及鼻窦外伤，颅前窝及颅中窝颅底骨折均可导致鼻衄，严重者甚至危及生命。挖鼻、擤鼻、鼻腔异物、剧烈喷嚏亦可引起鼻出血，但一般不严重。气压变化亦可使鼻及鼻窦黏膜血管破裂而出血。

3.鼻中隔病变。

4.肿瘤：鼻、鼻窦及鼻咽部恶性肿瘤，鼻出血为其早期症状，出血量一般不多，但可反复发生。血管丰富的良性肿瘤，如鼻咽纤维血管瘤和鼻腔血管瘤，常发生大量鼻出血。

全身原因：凡可引起动脉压或静脉压增高，出血、凝血功能障碍或血管张力改变的全身疾病，均可引起鼻出血。

1.急性发热性传染病：如流感、出血热、麻疹、疟疾、鼻白喉、传染性肝炎。

2.心血管疾病：高血压及血管硬化，易致血管破裂，破裂的血管不易收缩，一般出血较剧。

3.营养障碍或维生素缺乏：血液中缺乏维生素C、K，均易出血。

4.血液病：血小板减少性紫癜、白血病、再生性障碍性贫血等。

5.肝、肾等慢性疾病以及风湿热等，也易发生鼻衄。

6.中毒：许多化学药物如磷、汞、砷、苯等中毒，可以破坏造血系统的功能；长期服用水杨酸类药物，可减少血内源性凝血酶原；又如鼻腔长期受到有害气体的刺激和腐蚀，可引起鼻出血。

7.内分泌失调：代偿性月经、先兆性鼻出血常发生于青春发育期，绝经期或妊娠的最后3个月，可能系毛细血管脆性增加之故。

8.其他：如飞行、登山、潜水时气压迅速变化，也可引起鼻衄。

生活方式不当也可致鼻出血

有的人工作忙碌，有的人还经常抽烟、酗酒、打牌、应酬，身体透支和不良生活方式诱发了鼻出血。尤其是一些隐性高血压患者，平时没有服药，天一热又造成血管扩张，最终导致鼻腔出血。为了防止鼻出血，平时应注意饮食起居，若常食辛辣之品、肥腻煎炸食品，容易导致俗话所说的“上火”，鼻黏膜等容易破裂而出血。另外还应戒烟酒。

因肠道功能减退，老人多有便秘现象，排便时往往要用力屏气，使腹腔内的压力增高。血管的内压也随之增高，极易造成血管破裂出血。由这种原因所致的鼻出血有出血时间长、不易自行停止、鼻腔两侧交替出血等特点，患者要注意劳逸结合、合理作息。

反复鼻出血可能是脑出血的先兆

50岁以上老年人的鼻出血，则多见于鼻腔后部，与老年人高血压有关。随着年龄的增加，高血压的发病率也不断增高，因此以高血压为病因的鼻出血发病率也明显增加。国内学者报道：以高血压为病因的鼻出血占10％～25％。近年来由高血压引起的鼻出血患者越来越多。值得警惕的是反复鼻出血是脑出血的先兆，其原因是老年人鼻腔内血管硬化，血管壁纤维组织增生，血管壁弹性降低，而脆性增加，当血压升高而脑血管未破裂之前，鼻腔的某条血管会发生破裂而发生鼻出血。因此患有高血压、动脉硬化的老年人应提高警惕。

老年人鼻出血患者应在医生的帮助下服用降压药及止血药，不要因为高血压太高着急而降得太快，因为许多老年高血压患者，机体的重要器官对高血压状态已经适应，如果血压降得太快，可使肾血流量锐减，影响心脑的血供而发生危险。老年鼻出血患者饮食应清淡易消化，要有充足的睡眠时间，保持心情愉快，起卧、大便时动作应缓慢，以防血压升高后再致鼻出血。

鼻出血的家庭急救与护理

首先应保持头脑冷静，千万不要过分紧张，鼻出血患者往往由于恐惧出血或看到出血很多而精神高度紧张，引起血压升高反而使出血更厉害。越是紧张，血越是流个不停。许多患者诉说鼻子出血有时间“规律”，每天一到这个钟点就出血，就是这个原因。

鼻出血后，患者应坐位或半卧位，勿平躺，因为平躺后会使头部血压升高，更容易再出血，流到咽部的血尽量别咽下，以免刺激胃部引起恶心呕吐。可用浸有冷水或冰水的毛巾敷在前额部、鼻背部等部位，冷的刺激可使鼻内小血管收缩而止血。也可用比较清洁的纱条、棉花等填塞在鼻腔内，如果能蘸一些肾上腺素或云南白药等，效果会更好。

北方地区空气干燥，加强室内湿化非常重要。

治疗鼻出血，教您几招家庭急救法

1.空心菜250克洗净，和糖捣烂，冲入沸水中饮用，可起到清热凉血的功效。

2.卷一小纸筒，将云南白药、田七、马勃中的一种，吹入鼻中。

3.鲜生地、白茅根适量水煎服对鼻出血也有一定的效果。

4.大蒜去皮捣烂如糊，左鼻子出血敷右脚心，右鼻子出血敷左脚心，可解毒杀菌、温通经脉。

以上方法只是鼻出血患者的家庭急救，由于引起鼻出血的原因很多，而且长期大量的鼻出血会导致休克甚至有生命危险，因此应及时到医院专科进行诊断和治疗，以免延误病情。