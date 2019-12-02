鼻炎鼻窦炎常相伴发生

中国流行病学调查报告显示，目前我国慢性鼻窦炎患病率达2.2%~8%。专家表示，目前临床上急性鼻窦炎高发，和感冒的发病率相差无几。

鼻窦是头颅骨内的几个含气的空腔，分别是:上颌窦、筛窦、额窦和蝶窦。中国医科大学附属第四医院耳鼻咽喉科副主任医师李虹介绍说，鼻腔和鼻窦的关系就像家里的房子，鼻腔是主客厅，鼻窦是客房，客房的门开在主客厅。这八个鼻窦在头颅中起到以下几种作用：1.能够减轻头颅的重量，若整个头骨没有空腔，将会非常重；2.就好比邮寄物品时要放塑料气囊，鼻窦可作为缓冲结构来保护脑组织及眶内组织；3.增加鼻腔黏膜的面积，使从外界吸入的空气被过滤的同时，得到充分加温、加湿；4.共鸣作用，这些含气的空腔可以使我们形成不同的音色。

一般情况下，隐藏在头颅中的鼻窦里是空的、含气的。也就是说，正常情况下，“客房内”是空的、干净的。但是一旦出现炎症反应，鼻窦里面积满了脓液，就会带来问题。根据鼻窦炎病史的长短，可以分为急性鼻窦炎和慢性鼻窦炎。一般来说，3个月之内的为急性，3个月以上的为慢性。它们共同的临床症状有鼻子堵塞、流涕、头痛和嗅觉减退。

鼻窦炎的病因非常复杂，急性鼻窦炎发病的因素：1.鼻子先天异常，比如鼻中隔偏曲、鼻甲肥大、鼻息肉、鼻腔的异物肿瘤等都可以引发急性鼻窦炎；2.慢性扁桃体炎、上列磨牙根尖炎等邻近器官有感染性病灶，可能会累及鼻窦，引发鼻窦炎；3.外源性感染，比如鼻窦受到外伤、有异物，或者不恰当的跳水游泳使污物进入鼻窦内引发炎症；4.鼻内的填塞材料遗留过久引发感染。此外，患者本身抵抗力降低或患有上呼吸道感染等都可以引发急性鼻窦炎。

临床上孤立发病的鼻炎和鼻窦炎十分罕见，鼻炎和鼻窦炎常相伴发生。对于不伴鼻息肉的慢性鼻窦炎，致病因素往往是微生物感染。另外，鼻腔内的黏膜上皮、纤毛功能异常，使得脏物不能够及时清除，也会引发鼻炎和鼻窦炎。

很多人被反复发作的鼻窦炎折磨得疲惫不堪。李虹表示，对于复发的慢性鼻窦炎，首先应该明确复发病因，及时给予干预和阻断。如果慢性鼻窦炎患者没有经过规范治疗，那么应先接受3个月规范的药物治疗，如果有效可以继续巩固治疗。糖皮质激素具有显著的抗炎、抗水肿和免疫抑制作用，是慢性鼻窦炎药物治疗体系中最重要的药物。鼻用糖皮质激素一般每天使用1~2次，每次每侧鼻腔1~2喷，需长期持续用药（大于12周）以维持疗效。当病情控制后糖皮质激素应逐渐减量，直至停药。

如果药物治疗没有效果，患者就需要考虑做功能性的鼻窦内窥镜手术，切除鼻腔鼻窦中的不可逆病变，促使黏膜炎症消退，使黏膜腺体和纤毛清除功能恢复。▲