挖鼻容易导致病菌感染

鼻腔是人体唯一不闭合的器官，是肺的“空调”和“过滤器”，其作为人体与外界空气接触的第一道防线，往往直面致病微生物的威胁。那么，新冠肺炎疫情期间，该如何守住鼻部这道防线？

挖鼻易致病毒传播

广东省名中医、广东省中医院耳鼻喉科李云英教授介绍，人的鼻子兼顾呼吸和嗅觉功能，正常情况下，鼻黏膜通过分泌一种清澈的黏液来维持鼻腔和鼻窦内部的湿度，吸附空气中的灰尘、致病微生物及过敏原；鼻腔的“黏液-纤毛系统”则对吸入的空气起到加温、保湿和过滤等而发挥其第一道防线的作用。一些人有经常挖鼻孔的习惯，比如气温下降时，一些人会通过开暖气来应对，当空气的湿度太低，或者早上和晚上的湿度差距很大时，鼻黏膜表面的分泌物会更容易干掉，形成鼻痂，过量的鼻痂产生不适感，有人就会去“挖”。另一种情况是过敏性鼻炎发作，由于鼻腔搔痒，人们也会忍不住去挠。

新冠肺炎可以通过接触传播，这意味着如果有人触摸了附着病毒的物体表面后再去挖鼻，就有可能被感染。更何况，通过接触传播的不单单是新冠病毒，很多其他病毒和细菌也可以通过这种方式传播。

鼻腔冲洗可使鼻腔舒畅

李云英介绍，鼻腔冲洗是一种简单、安全、经济、有效的方法。鼻腔冲洗虽然不能起到直接预防新冠病毒感染的作用，但能及时清洁鼻腔、清除鼻腔中的过敏原等有害物质，恢复鼻子的最佳防护状态。

李云英建议选择生理盐水冲洗鼻腔（冲洗型或喷雾型都可），根据季节和个人适应性的不同，可将温度控制在28℃~33℃。不建议用清水进行鼻腔冲洗。因为清水与鼻腔黏膜分泌物的浓度不一样，清水会渗入鼻黏膜细胞，让鼻腔黏膜肿胀，进而破坏鼻腔黏膜。此外，单纯使用清水冲洗鼻子时，鼻腔也会产生刺痛感或干燥感。

作为日常保健，鼻腔冲洗可以在一天中的任何时间进行。比如暴露在污染环境中，或与感冒的人密切接触后，可以随时进行鼻腔冲洗，按需使用。平时也可以每周冲洗2到3次即可。而患有鼻炎、鼻窦炎等疾病的患者，建议每天洗鼻1~2次，分泌物多时可以适当增加次数。

戴口罩有助于鼻部保暖

面对疫情，我们要做好自我防护工作，要注意个人卫生，外出不忘戴口罩。戴口罩能够阻挡飞沫，有效降低被病毒侵袭的概率，同时，口罩将口鼻包裹在一个相对密闭的空间，呼出气体中的水分不容易散失，间接地提高了局部的湿度，使得鼻腔不容易干燥。另外，对于鼻炎患者，戴口罩还能起到一定的鼻部保暖作用，能减轻鼻痒、喷嚏等症状的刺激，也有利于鼻腔防御功能的正常发挥。

按摩穴位可保健鼻子

平时有鼻炎的人，如果病情稳定，除了按照之前医生给予的方案控制鼻炎外，还可以按摩穴位保健鼻子。中医学认为，通过穴位按摩可以平衡阴阳，增强脏腑功能，改善局部气血运行。李云英建议，可以按摩两侧鼻翼旁的迎香穴，采用食指按揉旋转的办法，每次按压迎香穴3分钟左右。通过刺激该穴位，能达到宣通鼻窍的效果，同时有利于改善鼻部局部血液循环。

（全媒体记者周洁莹 通讯员李凯、宋莉萍）