“冬日进补，来年打虎”，为了冬补，有的人自行购买人参、鹿茸等大补之品；有的到医院找中医望闻问切后，量体进补；有的选择各种膏方进补……但有些人却越补越“虚”，出现腹胀、腹痛、上火、恶心等症状，即中医所说的“虚不受补”。

“虚不受补”最早见于清代陈士铎著《本草新编》,“愈补愈虚者,乃虚不受补，非虚不可补也，故补之法亦宜变。补中而增消导之品，补内而用制伏之法，不必全补而补之，更佳也。”这句话狭义上是指脾胃虚弱不能消化补药，广义上则泛指补药在被消化吸收后产生了各种不良反应。因此，一旦出现上述症状，就要考虑自己是否是“虚不受补”，并在以下几个原则指导下，科学进补。

1.调理脾胃。

胃气指脾胃之气，是后天生化的源泉。《黄帝内经》指出:“五脏者，皆察气于胃，胃者，五脏之本也。”“有胃气则生，无胃气则死”，说明人以胃气为根本，也因此把脾胃称为后天之本，为气血生化之源。不仅食物，药物也要经过脾胃功能的运化，才能够输布全身，发挥其疗效。同时，脾胃不适影响药物的消化吸收，而某些药物也会增加脾胃负担，甚至损害脾胃功能，加重其病变。因此，在冬补时，应慎重选用药材、食材，并兼顾脾胃的功能，保护胃气。

2.辨证体质。

一个人的年龄、身体状况不同，病证有别，季节有变，体质各异，所以进补必须对症；而中医认为，“一药一性，百病百方”，每种补益药品只适合一定的体质、治疗一定的病症。如果不辨气血阴阳、五脏虚实，一味地滥补，就会出现不适症状。因此，进补前，一定要到正规机构辨明自身体质。如常表现为津少口渴、潮热盗汗、眩晕遗精等为阴虚；有全身功能衰退、怕冷、腰酸背痛、四肢不温、阳痿等属肾阳虚亏；表现为头晕眼花、心悸失眠、面色苍白、月经量少者则为血虚；平日感到乏力、气短者多为气虚……

3.急补不如缓补。

古语云，“芒硝大黄治病无功、人参鹿茸杀人无过”。服用补品一定要“适度”，如超过这个度，就可能向反方向转化。如稍有体虚，就用人参、鹿茸等大补之物，不仅大材小用，还可能适得其反。人参是大补元气、补品中之上品。但若服用不当，或长期服用，则会出现兴奋、失眠，甚至食欲不振、血压升高等症状。因此，进补一定要根据人的体质、年龄等具体情况调节用药剂量。

久病虚损及年老体弱的人，不易急补、峻补，只能平补、缓补。尤其需要平调阴阳、流畅气血，最好先从小剂量开始，逐渐调整到最佳剂量，且宜选药性平和、补而不滞、滋而不腻的药物。

4. 药补不如食补。

俗语说“药补不如食补”。脾胃虚弱的人，应用食疗先调养脾胃。最好遵循多品种、多变化、富营养、易消化的原则，饮食宜温、软，首选鱼、瘦肉、鸡、奶类、豆制品、莲子、薏米、百合、山药、大枣、核桃等，新鲜蔬菜与水果适当多吃，最好采用“少食多餐”的方法，每餐只吃七八成饱。年老体弱、脾胃虚弱的人，生冷、油腻、煎炸、熏烤与容易胀气的食物最好少吃，辛辣刺激食物最好不吃。（重庆大学附属肿瘤医院中医肿瘤科主任 王 维 程风敏 熊志翔）