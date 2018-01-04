婴儿床上挂玩具 当心养出“斜眼”宝宝

医学指导/中山大学中山眼科中心斜视弱视专科陈静嫦副主任医师、中山大学中山眼科中心“中大视光”黄埔服务部主任张利

孩子眼睛看起来不对称，眼睛向内或者向外斜，怎么办？

斜视不仅会对孩子的外观有影响，更严重的会使视功能受损，影响孩子日后的视功能发育。广州日报全媒体记者从中山大学中山眼科中心获悉，很多年轻爸妈正在不经意间培养出“斜眼”宝宝！原来，婴幼儿阶段是斜视的高发年龄段。有不少家长为了刺激孩子的视觉发育，会在婴儿床和婴儿车上悬挂色彩鲜艳的玩具，却不知道有可能诱发斜视。

很多孩子斜视在1~3岁发病

中山大学中山眼科中心斜视弱视专科陈静嫦副主任医师指出，作为一种常见的儿童眼病，斜视患者主要表现为两眼不能同时注视一个目标，可分为共同性斜视和非共同性斜视两大类。

共同性斜视以各个注视方向斜视度一致，眼球无运动障碍为主要临床特征，可分为先天性和后天性。先天性共同性斜视多在1岁内发病，后天性共同性斜视多在1~3岁发病，估计跟婴幼儿的视觉中枢发育得不够成熟有关。非共同性斜视则表现为不同注视方向的斜视度不一致，眼球运动受限，也可以分为先天性和后天性。后天性多与外伤、甲亢、糖尿病、神经系统或其他全身性疾病有关。

严重屈光不正可引发斜视

有斜视家族史以及严重屈光不正与斜视的发生密切相关，都属于导致斜视的先天因素。中山大学中山眼科中心“中大视光”黄埔服务部主任张利指出，大多数婴儿一生出来就是轻度“远视眼”，有些人由于远视度数比较高，眼睛看近的地方需要动用更多的调节，容易造成眼睛往内偏斜。如果双眼屈光参差明显，则可引发微小斜视，如果没有得到及时治疗，甚至可引起单眼弱视乃至知觉性斜视。

长时间熬夜看手机视频 当心“斜眼”

发生斜视的后天因素也不容忽视，主要包括外伤、甲亢、糖尿病、神经系统疾病、不良的用眼习惯等。比如，颅内疾病也有可能会引起斜视，眼眶骨折可造成眼肌肉损伤导致斜视等。

要警惕不良用眼习惯对斜视的影响。陈静嫦表示，最近在临床上发现急性共同性内斜视发病率明显增高，而这些患者发病前多有过度用眼的诱因，譬如长时间熬夜看手机、长时间使用电脑等等，估计过度用眼导致视疲劳最终引起视觉融合中枢的失代偿。

孩子爱眯眼歪头看东西 警惕异常

当孩子说看东西的时候一个变成两个，这种情况可能是由斜视引起的复视现象，家长也不能掉以轻心。如果遇到这种情况，应尽早到眼科就诊。

婴幼儿不能表述重影，如何早期发现呢？

陈静嫦指出，婴幼儿斜视最明显的一个体征是眼位偏斜，就是双眼不能同时对向同一目标。家长可以认真观察孩子的双眼，当孩子看正前方时，两只眼睛是否对称，是否有一眼的内侧或外侧、上方或下方的眼白偏多。

但是，当小孩的斜视度不大或者间歇性出现时，斜视外观不太明显，家长可能很难判断。此时，还有一些其他体征提示斜视的可能。例如强光下眯起一眼，视力不好，空间感不好，给孩子东西时孩子接不住。有些斜视孩子表现为双眼眼球转动不灵活、不协调，看东西喜欢歪头。

“在发现孩子双眼异常的表现上，有时候家长反而不如陌生人，也就是‘旁观者清’。”陈静嫦说，在临床中遇到很多就诊的孩子，是被别人发现有异常家长才带孩子来就诊的。她提醒，尽管每个家长都觉得自己的宝宝最可爱，不喜欢宝宝被人指责，但是，当有别人指出“你的宝宝眼睛不太对劲”时，家长切勿气恼，而应该心生警惕，认真观察，最好尽早到医院就诊。

预防斜视 要从出生开始

陈静嫦提醒，预防斜视，要从宝宝一出生开始。

当下有些家长喜欢在婴儿车和婴儿床上悬挂颜色鲜艳的玩具，建议玩具与孩子头部的距离最好在一米以上，避免过度近距离用眼，从而诱发调节性内斜视。

现在很多孩子从2~3岁就开始接触触屏电脑、智能手机。而长时间近距离使用视频终端、玩手机游戏，不仅可能引起近视，甚至可能诱发斜视。家长要注意从小培养孩子良好的用眼卫生习惯，控制孩子的用眼距离和用眼强度。

有斜视家族史或者有明显屈光异常或视力不好等高危因素的儿童，也要定期进行眼科检查，及时配镜提高视力避免发生斜视，早预防、早发现、早治疗。

对于青少年以及成人，如果有糖尿病、心血管病、甲亢等全身性疾病，需要控制血压、血糖和甲状腺的功能，如果没有及时控制，也会引起非共同性的斜视。当然，还要注意安全，避免脑部和眼部的外伤，例如严重颅脑或眼眶损伤等也会引起斜视。