儿童眼保健需要注意什么？

近年来，我国学生近视呈现高发、低龄化趋势，严重影响孩子们的身心健康。家长们有责任呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。

为了哄孩子，许多家长从1岁左右开始就让儿童接触电脑、手机、电视等电子产品。长时间近距离用眼过度，往往导致眼干、眼涩甚至视力下降、近视，随着年龄增长，近视度数还会加深。

同时，弱视与斜视严重地影响了儿童的视觉发育，其发病率高，危害性大，不但视力低下，且无完善的立体视觉，不能适应高精尖的科学技术工作。斜视是指当一眼注视物体时，另一眼偏离，双眼视轴呈偏离状态。弱视由于先天性或在视觉发育的关键期进入眼内的光刺激不够充分，剥夺了眼内黄斑形成清晰物像的机会和（或）两眼视觉输入不明引起清晰物碍与模糊物碍间发生竞争所造成的单眼或双眼视力减退。

2020年06月30日（周二）10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院眼科主任医师吴夕教授一行进行视频直播，为大家详细讲解儿童近视、弱视与斜视的诊疗，科普早治疗、早恢复的重要性，千万不要错过。

专家简介：

吴夕，北京大学人民医院眼科主任医师，中华医学会眼科分会斜视与小儿眼科学组委员，中国民族医药学会眼科分会副会长，宋庆龄基金会儿科医学奖评审专家委员会委员，北京医师协会眼科专委会斜视与小儿眼科分委会委员，国家级继续教育儿童眼病诊疗技术项目负责人。

擅长：斜视 弱视 儿童眼视光学。

彭子苏，北京大学人民医院眼科主治医师，北京大学医学部眼视光学院秘书，国际角膜塑形学会亚洲分会（IAOA）会员，中国眼视光英才培育计划“明日之星”。

擅长：青少年近视防控及治疗，接触镜及特殊眼镜的验配及眼科常见疾病的诊治。

孟庆娱，北京大学人民医院眼科主治医师，中华医学会儿科学分会眼科学组青年委员，中国女医师协会眼科专委会秘书。

擅长：儿童近视防控，斜视诊断和治疗，弱视诊断和治疗，常见眼病的诊疗，儿童近视防控。

梁舒婷，北京大学人民医院眼科主治医师，中国民族医药学会眼科分会会员。

擅长：斜弱视、青少年近视、双眼视功能异常的矫治等。

和成人近视的特点有所不同，儿童近视指发病为儿童时期，存在调节异常，进展性，易受多因素干扰的特点。目前儿童近视尚无特别有效的治疗方法，控制其发展是最主要内容。临床上常用睫状肌麻痹剂阿托品治疗，渐进多焦眼镜，硬性角膜接触镜等治疗方法，效果较好。儿童近视不宜采取角膜屈光手术。中医治疗，眼部按摩，耳针及梅花针等治疗方法能对改善视觉疲劳有一定效果，但对近视治疗尚无可靠证据。

儿童斜视治疗的方法包括戴镜和手术矫正。如内斜视患儿同时有中高度远视时，戴全矫远视眼镜能完全矫正内斜视时，这样的内斜视就要靠戴镜来治疗；如屈光检查没有什么度数，靠戴镜也不能改善斜视，那么就得通过手术来矫正解决。

大部分小孩斜视患者都同时患有弱视。由于斜视患者长期一只眼注视，另一只眼将造成废用性视力下降或停止发育，日后即便戴合适的眼镜，视力也不能达到正常。

防止弱视的关键是早期发现、早期治疗，学龄前儿童应尽早安排几次视力检查，和一次专门的眼科检查，弱视治疗的最佳年龄是4岁~7岁（学龄前），因为上学后，不但治疗效果明显下降，而且因为上学治疗训练不易完成。

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