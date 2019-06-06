眼科专家为保护儿童视力支招：间断用眼、定期检查视力
6月6日是全国爱眼日。眼科专家介绍，承担繁重学业压力、日常有不良用眼习惯等因素，加重了儿童用眼负担。坚持间断用眼、保持正确坐姿、定期检查视力，对保护儿童眼健康尤为重要。
重庆医科大学附属儿童医院眼科主任皮练鸿介绍，近视的发生有一定家族遗传倾向，但日常在走路时看书、躺着看书、在光线过强或过弱环境下学习、眼睛长时间盯着电子屏幕等，也容易使儿童眼睛疲劳，长此以往就可能引发近视。
皮练鸿提醒，当家长发现孩子在看物体时有经常眯眼、频繁眨眼、经常揉眼睛、斜视等行为时，需警惕孩子眼睛是否出现近视。
平时应怎样保护孩子视力呢？皮练鸿说，首先应坚持间断用眼。连续看书写字或看电视30—40分钟应休息10—15分钟，并向远处眺望。现在尤其要避免孩子过多使用手机、平板电脑等电子产品。要保持正确坐姿，孩子学习过程中，眼睛与书本要保持一尺距离、胸部与写字台保持一拳距离。
“大量研究显示，户外活动有益于防止近视的发生发展。”皮练鸿说，在学习之余，要多鼓励孩子参加户外活动，每天保持持续两小时以上的户外运动。此外，还要定期检查视力，当发现视力下降时要到正规医疗机构诊治，不要轻信不正规的广告。（记者李松）
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