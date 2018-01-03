65岁的彭阿姨得糖尿病12年了。两个月前的一天，她清晨起床后感到头晕、天旋地转，右侧胳膊和腿没劲、抬不起来。家人问她怎么了，她也说不出话。过了一个多小时恢复了正常，接连几天都如此。家人担心彭阿姨是中风了，便带她去医院看病。医生初步怀疑她有短暂性脑缺血发作，做了一系列相关检查，发现她血糖只有3.5毫摩尔/升，其他没有异常。原来，彭阿姨的那些症状主要是低血糖引起的。医生帮她调整了降糖药和饮食方案，她的血糖渐渐变得平稳，“中风”症状也没有了。

糖友的静脉血浆葡萄糖浓度低于3.9毫摩尔/升就是低血糖了，常见出汗、心慌、饥饿、手抖、身体软弱无力等典型表现。不过，包括上述的“中风”，低血糖会“伪装”成其他几种病。

“冠心病”。低血糖有时会导致出冷汗、面色苍白、心前区不适等表现，好像心绞痛发作一样。这是由于血糖降低使交感神经兴奋，促进了去甲肾上腺素等物质的释放，诱发类似心绞痛症状，其实不一定是心脏的问题。

“精神病”。低血糖还会表现出一些精神症状，如脾气性格大变、举止异常等。这是由于脑细胞所需能量几乎完全来自于血液中的葡萄糖，当血糖浓度过低时，脑功能便会紊乱，严重时会形成类似精神疾病的症状。

“脑血管病”。如不同程度的意识障碍、肢体无力、言语不清、肢体偏瘫等。也可表现为类似癫痫发作时的双眼上翻、肢体抽搐等症状。

还应警惕，糖友饮酒也容易出现低血糖。酒后低血糖常使人出现幻觉、嗜睡甚至昏迷，与一般人的醉态非常相似，容易被误认为是普通的醉酒反应，忽略低血糖的存在，导致严重而持久的低血糖状态，损伤神经。因此糖友应尽量少饮酒，酒后及时测血糖，避免发生危险。

低血糖表现复杂、后果严重，糖友应谨遵医嘱，规范使用胰岛素和降糖药，不要私自购买各种保健品、成分不明的中药或中成药等。糖友需加强自身的血糖监测，合理控制血糖。但也要避免控糖过严：一次严重的低血糖可能抵消数年血糖达标带来的好处。当糖友出现任何难以解释的表现时，都要警惕低血糖可能，及时检测血糖。（北京清华长庚内分泌科主任医师 肖建中 王雪莹）