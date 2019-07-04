受访专家：解放军306医院内分泌科主任医师 刘彦君

人到中年，肌肉开始流失，对于糖友而言，肌肉少会影响血糖波动。生活中，为了维持血糖的稳定，许多糖友只关注饮食中糖的摄入，而忽略了其他营养的均衡，使得肌肉量减少。解放军306医院内分泌科主任医师刘彦君介绍，肌肉，尤其是骨骼肌在血糖调节中有着重要作用。它是胰岛素的靶器官，胰岛素要作用到骨骼肌细胞上，细胞才能摄取、利用葡萄糖，从而降低血糖。此外，肌肉还可以储存能量，将血液中的糖储存为肌糖原；当人体需要能量时，肌糖原又能够转化为葡萄糖被人体利用，达到调节血糖的作用。

当人体内骨骼肌不足时，对葡萄糖的吸收利用降低，血糖就会发生波动，再加上糖原储备不足，血糖的调节能力也会变差。骨骼肌也影响胰岛素的敏感性，当骨骼肌不足时，胰岛素敏感性降低、抵抗加重，胰岛素作用减弱，肌肉细胞无法从血液中吸收、利用足够的糖，反过来也会影响肌肉蛋白质的合成，使肌肉数量和质量都有所下降，使得糖友下肢无力、平衡力下降，跌倒风险升高。

肌少症本身在中老年人中就比较多发，在糖尿病患者身上则更为多见，且影响更大，因此刘彦君建议：1.减脂、控血糖。血糖和肌肉是相互作用的，所以想改善骨骼肌，也要控制血糖，高血糖会损坏肌细胞，不利于肌肉健康，平时要注意血糖监测。糖尿病患者一般较胖，过胖的病人肌肉间隙中可能有脂肪沉积，影响肌肉的质量和功能，想要增强骨骼肌，要注意减脂、控制体重。

2.在日常饮食中摄入足够的蛋白质。蛋白质的摄入量应按照个人体重，每公斤摄入1~1.2克，多吃含亮氨酸等人体所必需氨基酸的食物，比如牛奶、鸡蛋、大豆等。

3.延缓肌肉衰减，最有效的还是力量锻炼，但对糖友而言，建议选择有氧运动+力量训练相结合的方式。每天做30分钟微出汗的有氧运动比如骑车、快走、慢跑，再加上每周3次、每次持续20分钟以上的力量训练。需要注意的是，在进行力量训练时不要只锻炼局部肌肉，尽量全身肌肉都估计。（记者 张筱悦）